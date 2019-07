La Juventus è pronta ad iniziare la sua preparazione estiva alla Continassa, in attesa di partire per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in match importanti dell'International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'idea di allestire una rosa competitiva per la Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Dopo aver definito ed ufficializzato importanti acquisti come quelli di Ramsey, Pellegrini, Rabiot, Buffon e Demiral ed aver ceduto Spinazzola alla Roma, la prossima trattativa che potrebbe concretizzarsi a giorni è quella che riguarda il trasferimento a Torino del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt.

Mancherebbe infatti solo l'intesa economica fra Juventus e Ajax, con i bianconeri che avrebbero offerto 65 milioni di euro più bonus mentre la società olandese vorrebbe 75 milioni di euro. Probabile che l'intesa si possa trovare a metà strada, anche se, secondo il Corriere dello Sport, la carta che potrebbe sbloccare la trattativa potrebbe essere l'inserimento di una punta che piace all'Ajax

Juventus, Kean per arrivare a De Ligt

Secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Kean per arrivare a De Ligt.

La punta italiana potrebbe trasferirsi ad Amsterdam e continuare la sua crescita sportiva ed umana, in una trattativa però distinta rispetto a quella che dovrebbe portare De Ligt a Torino. L'idea dei bianconeri, come scrive Il Corriere dello Sport, sarebbe quella di cedere Moise Kean all'Ajax con un diritto di riacquisto a prezzo stabilito. D'altronde, come è noto, la giovane punta ha bisogno di giocare e il possibile trasferimento in Olanda potrebbe essere molto utile per fargli fare il definitivo salto di qualità.

Una formula, quella del diritto di riacquisto, che la Juventus utilizza molto con alcune società di Serie A, come ad esempio con il Sassuolo per l'acquisto di Demiral.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, il possibile trasferimento di Kean all'Ajax avverrebbe in una trattativa distinta rispetto a quello che dovrebbe portare De Ligt a Torino. La Juventus dovrà poi pensare a cedere altri giocatori per finanziare ulteriori investimenti: i principali indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic.

Ipotizzando quindi le cessioni di Kean, Higuain e Mandzukic, gli arrivi nel settore avanzato potrebbero essere due: è noto infatti l'interesse della Juventus per il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa e per la punta argentina Icardi, che come ribadito da Marotta e Conte, è ufficialmente sul mercato.