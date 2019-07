La Juventus inizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla Juventus. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti della società ma anche per ottenere un tesoretto utile per ulteriori investimenti.

Alcune cessioni potrebbero riguardare il settore avanzato, in particolar modo secondo Rai Sport, la Juventus avrebbe individuato la punta ideale per il gioco di Maurizio Sarri in Gabriel Jesus, brasiliano che gioca nel Manchester City. Il giocatore è stato protagonista nella vittoria del Brasile in Coppa America, realizzando gol in semifinale e in finale (dopo però è stato anche espulso).

Juventus, piace Gabriel Jesus del Manchester City

Secondo Rai Sport, la Juventus sarebbe interessata alla punta brasiliana del Manchester City Gabriel Jesus.

Il nazionale è stato protagonista in Coppa America, ma non sarebbe considerato un titolare da Guardiola nella società inglese. Il giocatore potrebbe quindi rappresentare la spalla ideale di Cristiano Ronaldo, una punta in grado garantire fisicità e qualità al settore avanzato. La Juventus, per finanziare il suo eventuale acquisto, potrebbe cedere Kean, Higuain e Mandzukic.

Le possibili cessioni per finanziare l'eventuale acquisto di Gabriel Jesus

La punta italiana potrebbe essere ceduta con il diritto di riacquisto all'Ajax per agevolare la trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus, in una trattativa però distinta rispetto al trasferimento dell'olandese a Torino.

La punta argentina invece piace alla Roma che potrebbe presentare un'offerta per un prestito biennale e un riscatto a prezzo determinato alla Juventus. Infine Mario Mandzukic potrebbe decidere di trasferirsi in Germania, con il Borussia Dortmund che sarebbe interessato al giocatore (sarebbe pronta un'offerta da 15 milioni di euro alla Juventus) oppure accettare alcune ricche proposte dal mercato cinese.

Il mercato della Juventus

Se fossero confermate le cessioni di Kean, Higuain e Mandzukic, oltre ad una punta (Icardi o Gabriel Jesus) potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo per il settore avanzato: piace e molto il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.

Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus, sulla base di un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Si attende il ritorno dalle vacanze del nazionale italiano.