La Juventus è pronta ad investire sul mercato, con l'intento di regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I rinforzi dovrebbero riguardare tutti i settori, difesa, centrocampo e settore avanzato: proprio per la difesa sarebbe vicinissimo l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, la Juventus sembrerebbe infatti in vantaggio su Barcellona (che spenderà la maggior parte del budget di mercato per il settore avanzato, in particolar modo potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Neymar) e Paris Saint Germain, che vorrebbe ringiovanire la difesa francese.

I bianconeri potrebbero presentare un'offerta di 70 milioni di euro all'Ajax mentre al giocatore un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero portarlo a guadagnare anche 12 milioni di euro a stagione. Non solo De Ligt, la Juventus potrebbe a breve ufficializzare uno dei mediani più interessanti a livello europeo, che dopo il 30 giugno sarà libero di firmare con qualsiasi società calcistica.

Juventus, vicina la firma di Rabiot

Non solo De Ligt, la Juventus vuole investire sul centrocampo e sarebbe vicinissimo Adrien Rabiot, che avrebbe trovato un'intesa con la Juventus da cinque anni a sette milioni di euro a stagione.

Inoltre la Juventus dovrebbe pagare una notevole commissione alla mamma procuratore, intorno ai sette milioni di euro più bonus. Il probabile arrivo del centrocampista francese potrebbe determinare la cessione di uno fra Khedira e Matuidi. Altro rinforzo che gradirebbe Maurizio Sarri è sicuramente il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra la dirigenza bianconera ed il giocatore per un contratto da cinque anni a cinque milioni di euro a stagione, sarà però difficile trattare con il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, che ha dichiarato che il giovane italiano resterà a Firenze al 99%.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di possibili arrivi, per esigenze finanziarie, la Juventus sarà costretta però a cedere qualche pezzo pregiato. Il maggior indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo, che è vicino al trasferimento al Manchester City per 60 milioni di euro. Probabili le cessioni di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic: il primo potrebbe trasferirsi alla Roma mentre la punta croata, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe trasferirsi in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che sarebbe interessato al giocatore bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società tedesca potrebbe offrire 15 milioni di euro per la punta della Juventus.