La Juventus cerca di sferrare colpi su colpi nel Calciomercato estivo per cercare di formare una squadra che possa vincere la Champions League. Buffon, Demiral e altri sono già arrivati, in forse Mauro Icardi e non solo. Sia Fabio Paratici che tutto lo staff che si occupa di mercato stanno lavorando molto alacremente per far quadrare conti e aspettative dei tifosi, oltre che le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il nome che in questo momento circola di più in corso Galileo Ferrais è quello del gioiellino olandese diciannovenne Matthijs De Ligt.

Pubblicità

Pubblicità

Un nome molto caldo in casa bianconera. Lo staff del calciomercato della Juventus ha raggiunto già un accordo con il calciatore dell'Ajax (che ha potuto supervisionare durante la partita di Champions League contro la stessa Juventus), ma mancherebbe un accordo invece con la società olandese.

L'offerta momentanea proposta dalla società di via Galileo Ferraris è di 65 milioni di euro bonus esclusi. Ma questa offerta risulta essere troppo bassa per il club dell'Ajax.

Pubblicità

Anche la voce dell'agente del giovane calciatore Mino Raiola, è stata molto netta: c'è già l'accordo fra il giocatore e la società bianconera, manca solo l'ok della società olandese. Ma questo ok tarda ad arrivare. Nel frattempo Matthijs De Ligt comincerà la preparazione precampionato con la squadra olandese, in attesa che le due società trovino un accordo. Il giocatore comunque risponderà alla chiamata del tecnico dell'Ajax Ten Hag in attesa della cessione, allenandosi con i suoi compagni di squadra ad Amsterdam.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Si auspica buon senso l'agente del giocatore Mino Raiola, augurandosi che le due società riescano a trovare presto un accordo che accontenti tutti. Arrivare ad una contesa o ad un arbitrato sarebbe la cosa che nessuno vuole e certamente che nessuno si augura. Soprattutto per il bene del calciatore.

Matthijs De Ligt si allena con la sua squadra: l'Ajax

Matthijs De Ligt si allena con i suoi compagni, sorridente, contento. Con quei compagni di squadra con i quali solo pochi mesi fa ha sfiorato la finale di Champions League.

Questo giovane gigante olandese, oggetto del desiderio del Barcellona e della Juventus, ma non solo, appare sereno dalle foto postate su Instagram. Una prima sgambata sul prato di allenamento, quello olandese, forse con la testa alle voci di mercato, forse richiamato dalle sirene del suo agente Mino Raiola. Intanto, però, si allena rispettando la chiamata del suo tecnico Ten Hag e prova a non pensarci. In attesa di importanti novità che finalmente possano sbloccare una empasse e possano portare il calciatore alla corte di Maurizio Sarri a Torino.