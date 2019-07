La trattativa fra la Juventus e l'Ajax per Matthijs De Ligt sembra essere alle battute finali. Il difensore classe '99 non è partito per il ritiro in Austria e il club olandese ha comunicato che il giocatore è in procinto di un possibile trasferimento. Proprio questo trasferimento potrebbe definirsi nel giro di poche ore. Infatti, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, Matthijs De Ligt potrebbe arrivare a Torino lunedì sera e martedì potrebbe sostenere le visite mediche.

Pubblicità

Pubblicità

Dunque le parti starebbero definendo gli ultimissimi dettagli e si sta attendendo solo l'ok definitivo. Una volta che saranno risolti gli ultimi aspetti il ragazzo potrà finalmente approdare in Italia.

De Ligt presto potrebbe sbarcare a Torino

La Juventus e Matthijs De Ligt sarebbero sempre più vicino. Fabio Paratici negli ultimi giorni è stato in costante contatto con l'Ajax per cercare l'accordo definitivo e anche in queste ore le parti si stanno sentendo per limare gli ultimi dettagli.

Pubblicità

I due club sarebbero al lavoro per stabilire i termini di pagamento una volta risolti questi ultimi aspetti Matthijs De Ligt salirà per il primo aereo per Torino. Dunque se tutto dovesse procedere secondo i piani il ragazzo classe 99 già nella serata di lunedì potrebbe essere in città e poi martedì mattina potrebbe sostenere le visite mediche mattina al JMedical. Ancora non c'è la certezza assoluta ma l'obbiettivo dei bianconeri sarebbe proprio quello di avere il difensore a Torino nella serata del 15 luglio. Dunque se non ci saranno intoppi questo dovrebbe essere il programma dei prossimi giorni di Matthijs De Ligt.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

De Ligt dovrebbe essere il difensore più pagato della storia della Juve

La Juventus per rinforzare la difesa ha scelto di puntare tutto su Matthijs De Ligt. Il giocatore classe 99 rappresenta il futuro e i bianconeri lo avrebbero voluto fortemente perché nelle poroso me stagioni dovrà prendere l'eredità di Giorgio Chiellini. Nel frattempo De Ligt imparerà molto dal capitano bianconero e potrà far crescere il suo bagaglio di esperienza.

Il ragazzo classe 99 arriverà a Torino con grandi responsabilità e soprattutto con il peso di essere il difensore più pagato della storia della Juve. Questo non sarà l'unico recordo per De Ligt che sarà anche il difensore più giovane acquistato dalla Vecchia Signora. L'olandese toglierà il primato a Igor Tudor che arrivò a Torino a 20 anni. Dunque se la trattativa tra la Juve e l'Ajax si chiuderà nelle prossime ore De Ligt sbarcherà in Italia a 19 anni visto che il suo compleanno sarà il 12 agosto e perciò sfilerà al croato il record di difensore più giovane acquistato dal club di Agnelli.