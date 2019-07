Quello di oggi, per la Juventus, è il settimo giorno di ritiro alla Continassa. Per i bianconeri è stata una giornata intensa e Maurizio Sarri ha fatto lavorare intensamente i suoi ragazzi. Il tecnico toscano per questi primi giorni di preparazione sta facendo svolgere delle sedute atletiche ma si usa spesso anche il pallone. Dunque il lavoro della Juve è un mix di corsa, esercizi fisici e con la palla.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre, i giocatori svolgono anche delle partitelle, ovviamente sotto l'occhio vigile di Maurizio Sarri. L'allenatore ha già le idee chiare su quello che vuole dalla sua squadra e l'obiettivo è quello di far rendere al meglio Cristiano Ronaldo. Per questo motivo sarà importante che i centrocampisti assistano al meglio CR7.

La Juve venerdì partirà per l'Asia

La Juventus, in questi giorni, lavorerà ancora a Torino ma a breve lascerà l'Italia.

Pubblicità

Infatti, venerdì la squadra andrà all'aeroporto di Caselle dove si imbarcherà sul volo che la porterà in Asia. Durante la tournée estiva, i Campioni d'Italia disputeranno le prime amichevoli e magari si inizieranno a vedere le prime novità apportate da Maurizio Sarri. Il tecnico vuole far rendere al meglio il suo uomo migliore, ovvero Cristiano Ronaldo. Per innescare CR7, Sarri ha giocatori di grande qualità come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey oltre che, ovviamente, Miralem Pjanic.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Oltre alla qualità il tecnico bianconero può anche contare sulla fisicità e quella gliela può garantire Emre Can. Le soluzioni a disposizione di Maurizio Sarri sono molte e i tifosi juventini non vedono l'ora di ammirare la squadra all'opera. I supporters bianconeri non dovranno aspettare ancora molto, visto che la Juve sarà in campo il 21 luglio per la prima amichevole contro il Tottenham. Dopo la sfida contro gli Spurs, i Campioni d'Italia affronteranno l'Inter il 24 luglio e poi il 26 luglio giocheranno contro il Team - K. Perciò queste tre amichevoli serviranno per capire come procede il lavoro e se ci sono delle correzioni da fare in vista dell'inizio del campionato.

Dopo la gara del 26 luglio, la Juve tornerà a Torino e quando riprenderà gli allenamenti alla Continassa il gruppo sarà al completo, visto che torneranno i sudamericani Dybala, Bentancur, Cuadrado e Alex Sandro, oltre a loro torneranno anche Kean e Pellegrini.

Domani doppia seduta per la Juve

Domani, la Juventus sarà nuovamente in campo alla Continassa per svolgere un'altra doppia seduta. Mercoledì, però, sarà soprattutto il giorno di Matthijs De Ligt.

Pubblicità

Infatti, l'olandese in serata arriverà all'aeroporto di Torino Caselle. Ad attenderlo ci sarà una macchina che lo preleverà e lo condurrà immediatamente al JHotel, dove c'è già una stanza riservata per lui. Giovedì mattina, invece, l'olandese andrà la JMedical per sostenere le visite mediche e appena le terminerà sarà condotto in sede per la firma del contratto. Non è da escludere che mercoledì pomeriggio De Ligt svolga già il primo allenamento con i nuovi compagni.