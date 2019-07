Tiene banco incessantemente la sessione estiva di Calciomercato e non fa eccezione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca di rinforzi di livello da regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti nel tentativo di fermare l'inarrestabile cammino glorioso della Juventus. A dare una mano, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà anche Lorenzo Insigne, il simbolo della città, per il quale non sono arrivate offerte rilevanti e che quindi è destinato a rimanere ancora ai piedi del Vesuvio.

Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, però, tiene banco la questione legata al suo rinnovo contrattuale. Per la società non ci sarà alcun rinnovo, nonostante le intenzioni del suo procuratore Mino Raiola siano quelle di ottenere un prolungamento di almeno due anni e un conseguente adeguamento dello stipendio.

Calciomercato Napoli: Lorenzo Insigne resta ma senza rinnovo di contratto, almeno al momento

Come si legge sul quotidiano sportivo, già nell'incontro avvenuto il primo maggio scorso tra il Napoli e l'entourage di Lorenzo Insigne era stata avanzata la richiesta di un prolungamento dell'attuale contratto, accompagnato da un esborso economico più consistente.

Successivamente Mino Raiola ci ha già riprovato, ricevendo ancora una volta il due di picche da parte del presidente De Laurentiis. L'unica apertura da parte del patron partenopeo sarebbe stata sulla possibilità di concedergli un prolungamento fino al 2024, a condizione che non venga ritoccato il contratto economicamente, anche perché la cifra che il giocatore guadagna è già piuttosto consistente. Si parla di 4,5 milioni di euro a stagione.

Napoli: la situazione di James Rodriguez e le dichiarazioni della sua ex compagna

Nonostante ciò, la questione tra Napoli e Lorenzo Insigne resta al momento sospesa, anche se in futuro e in programma un incontro tra le parti. Non in questo periodo, però, dove le priorità sono riservate ad altre questioni. Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, sono sempre impegnati in operazioni di mercato molto spigolose come quella per il colombiano James Rodriguez. Nel frattempo il numero 24 partenopeo è approdato a Dimaro da poco ed è stato accolto come sempre nel migliore dei modi dai tifosi napoletani.

Tornando a James Rodriguez, la situazione è attualmente in stand by e dopo un'iniziale ottimismo, la situazione sembra essersi arenata. A conferma di ciò, anche le recenti dichiarazioni della sua ex moglie, che ha raccontato come sul giocatore in realtà ci siano almeno tre o quattro squadre. Insomma, tutte questioni che devono essere tenute sotto controllo.