Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che Maurizio Sarri sta facendo svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Fra i giocatori che sono al lavoro alla Continassa c'è il nuovo acquisto Adrien Rabiot: il francese sta svolgendo la preparazione con i compagni e si sta integrando nel nuovo gruppo. Adrien Rabiot ha anche rilasciato la sua prima intervista a Juventus TV. Il francese ha raccontato come sta vivendo questo primo giorno da bianconero e si è detto molto contento di essere alla Juve: "La Juve è un grande club, con grande prestigio e storia".

Pubblicità

Pubblicità

Parla Rabiot

La Juventus, in questa sessione di mercato, sta pensando soprattutto a rinforzare il centrocampo. Paratici ha già messo a segno due importanti colpi Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il francese si è raccontato a Juventus TV: "Sono molto contento di essere qui", ha detto il francese che poi ha aggiunto che la Juve è un club con grande prestigio e storia. Rabiot ha anche aggiunto che uno dei motivi per cui ha scelto il club bianconero è perché vuole migliorare e vuole portare la sua carriera ad un livello superiore: "Questo è il posto migliore in cui farlo e giocare insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale".

Pubblicità

Dunque Rabiot vuole diventare un giocatore migliore e crede che la Juve possa aiutarlo a crescere ulteriormente. Il francese ha parlato anche delle sue caratteristiche tecniche e ha spiegato che è un giocatore offensivo a cui piace attaccare ma anche difendere: "Come si dice oggi, un giocatore box-to-box".

Il nuovo numero 25 della Juve parla di Buffon

Qualche settimana fa Gigi Buffon ha fatto il suo ritorno a Torino dopo aver vestito per un anno la maglia del Psg.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Nella sua avventura in Francia il portiere bianconero ha avuto modo di dividere lo spogliatoio con Adrien Rabiot. I due giocatori adesso si sono ritrovati a Torino e il centrocampista francese ha spiegato che prima di accettare l'offerta della Juve ha parlato proprio con Buffon: "Ho parlato con un sacco di persone, incluso Gigi Buffon come ho detto, che conosce bene il club e con cui ho parlato della vita qui".

Il portiere è un grande estimatore di Rabiot e spesso gli ha fatto dei complimenti. Il centrocampista ha rivelato che dopo aver sentito i complimenti di Buffon gli ha mandato un messaggio per ringraziarlo ed ha svelato cosa gli ha risposto l'estremo difensore: "Lui mi ha risposto che è stato facile dirlo, perché è la verità". Infine, Rabiot a Juventus TV ha parlato di quello che sarà il suo esordio all'Allianz Stadium e come lo immagina: "Immagino la mia emozione, una grande atmosfera", ha detto il numero 25 bianconero che poi ha concluso dicendo che non vede l'ora di iniziare a giocare e di conoscere i tifosi juventini: "Spero che insieme ci divertiremo.

Pubblicità

Grazie a tutti".