Nelle ultime ore per la Juventus sarebbe tornato di moda il nome di una vecchia conoscenza ovvero Dani Alves. Il brasiliano è libero a parametro zero poiché il suo contratto con il Paris Saint Germain è scaduto il 30 giugno. Dunque Dani Alves è in cerca di una nuova squadra e il suo entourage starebbe lavorando proprio per trovargli una nuova sistemazione. Stando a quanto afferma ''Goal.com'' lo staff del brasiliano, nella giornata di ieri avrebbe incontrato la Juve proprio per parlare del futuro dell'esterno destro. Su di lui ci sarebbero anche il Manchester City e l'Inter.

Dani Alves cerca una nuova squadra

Tre estati fa Dani Alves passava dal Barcellona alla Juventus. Il brasiliano in bianconero ha disputato un'ottima stagione e fu decisivo in molte delle competizioni disputate con la Vecchia Signora. Ma la sua avventura alla Juve durò solo un anno e nell'estate 2017 passò al Paris Saint Germain: tuttavia, dopo il suo addio al club piemontese Dani Alves non ha risparmiato qualche frecciata al veleno verso la società bianconera.

Le sue parole hanno spesso dato fastidio al popolo juventino che adesso deve registrare il fatto che Dani Alves potrebbe anche tornare a Torino. Infatti, l'entourage del giocatore carioca, ieri, avrebbe incontrato la Juve. Gli ostacoli per un Dani Alves 2.0 in bianconero sono rappresentati soprattutto dalla richiesta di 7 milioni di euro di ingaggio. Dunque non resta che capire come potrebbe evolvere questo affare, il brasiliano in bianconero potrebbe prendere il posto di Joao Cancelo che potrebbe lasciare Torino.

È chiaro che se la Juve cedesse il portoghese allora dovrebbe cercare un nuovo esterno destro e in questo caso Dani Alves potrebbe essere una buona opportunità di mercato. Il possibile ritorno del brasiliano non scalda più di tanto i tifosi juventini che appunto non hanno digerito le dichiarazioni rilasciate dal giocatore anche di recente: Alves proprio qualche mese fa disse che si sentì tradito dalla Juve.

Il campionato di Serie A prenderà il via il 25 agosto

La Juventus da circa una settimana ha ripreso ad allenarsi in vista della nuova stagione. Poco fa, sono state annunciate le date del campionato 2019/2020. La Serie A prenderà il via il 25 agosto e ci saranno quattro soste che saranno l'8 settembre, il 15 ottobre, il 17 novembre e il 29 dicembre. Nel corso della stagione ci saranno anche tre turni infrasettimanali che saranno disputati il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile. La Serie A 2019/2020 si concluderà il 24 maggio.

Oggi arriva De Ligt

La nuova Serie A che scatterà il 25 agosto potrà contare su uno dei talenti più puri del calcio europeo ovvero Matthijs De Ligt. L'olandese nel tardo pomeriggio di oggi o in serata farà il suo arrivo a Torino poiché domani sosterrà le visite mediche con la Juventus. Giovedì, invece, De Ligt potrebbe essere presentato, ma ancora non è stata data una conferma ufficiale in merito a questa possibilità.