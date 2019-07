La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire ulteriormente e gli obiettivi principali riguardano il settore avanzato.

L'assegnazione delle maglie ha messo in evidenza la volontà della Juventus di lasciare libero il numero nove, questo potrebbe significare un possibile investimento su una punta. Il nome più chiacchierato è quello di Icardi, oramai fuori rosa all'Inter e che è apprezzato dalla dirigenza bianconera. Sull'argentino ci sarebbe però anche l'interesse del Napoli, alla ricerca di un finalizzatore per il gioco di Ancelotti.

Sempre nel settore avanzato, potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio che riguarderebbe Juventus e Paris Saint Germain: a lanciare questa indiscrezione è El Chiringuito, giornale spagnolo, che conferma un possibile scambio fra Dybala e Neymar.

Juve, dalla Spagna: possibile scambio Dybala-Neymar

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'El Chiringuito', potrebbe esserci un clamoroso scambio fra Paris Saint Germain e Juventus e riguarderebbe i due esterni offensivi Neymar e Dybala.

Come è noto infatti il brasiliano vuole lasciare la società francese, e data la difficoltà di poter ritornare al Barcellona (anche per motivi di bilancio, di recente infatti la società catalana ha investito ben 120 milioni di euro per Antoine Griezmann, pagando la clausola rescissoria all'Atletico Madrid), si sarebbe offerto a diverse società europee, fra cui alla Juventus. Secondo El Chiringuito, ci potrebbe essere uno scambio con il Paris Saint Germain, con Dybala in Francia e Neymar a Torino.

Inoltre la Juventus potrebbe pagare ulteriori 100 milioni di euro proprio per il maggior valore di mercato del brasiliano rispetto al 10 bianconero. Tale indiscrezione non trova riscontri fra i media italiani e possiamo quindi definirla più una possibilità che una vera e propria notizia di mercato.

Il mercato della Juventus

Resta l'esigenza della Juventus di tener sotto controllo il bilancio, considerando la spesa già sostenuta in questo Calciomercato.

I principali indiziati a lasciare Torino, come già accennato ad inizio articolo, sono Higuain e Mandzukic: l'argentino piace molto alla Roma (fra l'altro i recenti acquisti della società di Pallotta in prestito, ovvero Mancini e Veretout, confermerebbero la volontà di investire in maniera massiccia su un grande giocatore per il settore avanzato). Per quanto riguarda Mandzukic, interessa a Borussia Dortmund, all'Everton e ad alcune società cinesi.