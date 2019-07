Il Torino tornerà a disputare le coppe europee a distanza di cinque anni dall’ultima volta. I granata disputeranno il secondo turno di qualificazione dell’Europa League. Gli avversari della squadra di Walter Mazzarri saranno gli ungheresi del Debrecen, che nel turno precedente si sono sbarazzati degli albanesi del Kukësi con un risultato complessivo di 4-1. L’appuntamento con il match d’andata sarà fissato per giovedì 25 luglio 2019 alle ore 21:00 davanti al pubblico di casa.

In realtà, a causa dei lavori sul terreno di gioco dello stadio Olimpico Grande Torino, la sfida verrà disputata allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. I biglietti saranno in vendita da lunedì 22 luglio 2019 con prezzi a partire da 30 euro. A trasmettere la partita in diretta tv sarà Sky. Gli abbonati avranno modo di vederla anche in streaming attraverso Sky Go. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, di seguito alcuni dei precedenti del Torino nelle coppe europee.

Torino imbattuto contro le squadre ungheresi in Europa

Il Torino disputerà la fase di qualificazione all’Europa League, che porterà alla fase a gironi della stessa. Nella stagione 2014/15, il Torino superò l’RNK Spalato (0-0 e 1-0). Successivamente ebbe accesso ai gironi, dove il secondo posto nel Gruppo B permise ai granata di proseguire il cammino. Sulla propria strada incontrò l’Athletic Bilbao.

Dopo il 2-2 casalingo, il Torino riuscì nell’impresa di vincere in trasferta per 2-3. L’avventura si fermò agli ottavi di finale contro lo Zenit San Pietroburgo: nel doppio confronto con i russi 2-0 in trasferta e 1-0 in casa. Qualora dovesse superare il Debrecen, il Torino accederebbe per la seconda volta nella storia alla fase a gironi di Europa League.

In passato, però, sono state numerose le partecipazioni alla Coppa UEFA.

Nella stagione 1991/92 raggiunse addirittura la finale. Nel doppio confronto con l’Ajax fu battuto solamente in virtù dei goal realizzati in trasferta dagli olandesi. I 'Lancieri', infatti, pareggiarono 2-2 a Torino, poi ottennero uno 0-0 ad Amsterdam. Grande delusione per i ragazzi di Emiliano Mondonico, che in semifinale eliminarono il Real Madrid.

Parlando sempre di passato, i granata hanno affrontato solamente in una occasione squadre ungheresi.

Nella stagione 1986/87 di Coppa UEFA sfidarono il Győr al secondo turno. L’andata in casa si concluse con il risultato di 4-0. A segno Wim Kieft (doppietta), Giuseppe Dossena e Antonio Comi. Il ritorno in trasferta finì 1-1. József Somogyi portò in vantaggio i padroni di casa, poi pareggiò i conti Antonio Comi. Il Debrecen sarà la seconda squadra ungherese opposta al Torino nella storia delle coppe europee.

Il match di ritorno al Nagyerdei Stadion è fissato per giovedì 1 agosto 2019.