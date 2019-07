La Juventus, quest'oggi, ha giocato la terza amichevole della tournée asiatica e i bianconeri hanno pareggiato per 3-3 con il Team - K, selezione del campionato coreano.

Per i Campioni d'Italia adesso è il momento di rientrare a casa e infatti subito dopo la partita la squadra ha lasciato Seoul per tornare a Torino, una volta rientrati nel capoluogo piemontese i giocatori della Juve avranno la possibilità di riposarsi un po'.

Anche perché durante questa tournée i ritmi sono stati molto serrati e, tra amichevoli e viaggi, il programma è stato molto intenso. Per questo motivo Maurizio Sarri concederà un po' di relax ai suoi ragazzi. La ripresa dei lavori dovrebbe essere fissata per il 30 luglio: quando i bianconeri torneranno al JTC troveranno due giocatori che hanno concluso le loro vacanze. Infatti, il 29 luglio Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur sono attesi a Torino per riprendere la preparazione.

Qualche giorno più tardi, invece, ci sarà il rientro di Alex Sandro e Paulo Dybala che sono attesi alla base il 5 agosto, L'argentino, però, sembra intenzionato a tornare con qualche giorno di anticipo.

Una volta rientrata a Torino la Juve ritroverà anche Aaron Ramsey, Douglas Costa e Sami Khedira che sono rimasti alla Continassa per riprendersi dagli infortuni accusati nella passata stagione.

Ramsey oggi era alla Continassa

Mentre la Juventus stava per disputare la gara contro il team - K, alla Continassa c'era chi si allenavano duramente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Infatti, Aaron Ramsey, tramite una storia su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritraeva proprio sui campo del JTC. Il numero 8 juventino ha anche spiegato di aver fatto un ulteriore step nel suo programma di rientro. Dunque chissà che alla ripresa degli allenamenti Ramsey non possa iniziare a lavorare con i suoi compagni, per sapere se sarà così non resta che attendere il giorno 30.

Bonucci e Pinsoglio ringraziano i tifosi asiatici

In questi giorni in cui la Juventus è stata in Asia ha trovato davvero un accoglienza incredibile.

I bianconeri a Singapore, Nanchino, Shanghai e Seoul sono stati accolti da moltissimi sostenitori che non vedevano l'ora di porter vedere dal vivo Cristiano Ronaldo e compagni.

Infatti, Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio tramite Instagram, hanno voluto ringraziare i tifosi asiatici che hanno supportato la squadra con tanto amore. Il portiere juventino, in particolare, ha scritto sul popolare social network: "Ora si torna a Torino".

Bernardeschi testimonial per Womo

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi juventini.

Per tutte le fans del numero 33 juventino è arrivata una bella notizia. Infatti, Bernardeschi ha siglato un accordo per diventare testimonial di Womo.

Dunque il giocatore toscano rappresenterà il brand di cosmetica maschile del gruppo Percassi. Bernardeschi ha parlato anche di questa nuova avventura che lo attende: "Ho avuto altre proposte che non ho accettato, esse non erano in sintonia con la mia immagine".

Infine, il giocatore classe '94 ha raccontato che questa scelta è stata fatta un po' come se avesse riguardato la maglia di una squadra di calcio e in conclusione ha aggiunto: "Solo se ci credi e la senti tua, puoi fare il massimo e portare a casa i risultati auspicati".