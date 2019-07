La Juventus ha una rosa che risulta affollata in molti reparti, eppure starebbe seguendo altri obiettivi da raggiungere, Mauro Icardi in primis. L'attaccante nerazzurro, a febbraio, è stato privato della fascia da capitano e, da allora, lo strappo non è stato più ricucito, anzi si è ulteriormente acuito dopo l'insediamento sulla panchina dell'Inter del nuovo allenatore Antonio Conte. Il tecnico pugliese, dopo averlo convocato per il ritiro a Lugano, non l'ha portato in Asia, insieme al resto del gruppo, per la tournée estiva.

In occasione dell'amichevole di Nanchino contro la Juventus, l'AD Marotta avrebbe avuto un confronto con il presidente Steven Zhang, durante il quale l'avrebbe rassicurato dicendo che la situazione era in divenire. L'ex dirigente bianconero si riferiva al fatto che c'erano segnali incoraggianti sul trasferimento dell'attaccante di Rosario al Napoli, anch'esso da tempo sulle tracce del giocatore. In realtà il club di Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di mettere le mani su Pepé.

La Juventus sarebbe ulteriormente avvantaggiata se il Napoli si dichiarasse definitivamente fuori dai giochi perchè, a quel punto, i bianconeri potrebbero anche giocare al ribasso sul prezzo del cartellino di Icardi.

I tempi dell'affare

L'operazione tra l'Inter e i campioni d'Italia si preannuncia lunga e complicata e, del resto, i possibili acquirenti non avrebbero fretta; al contrario dei venditori che vorrebbero fare cassa per accontentare le richieste del nuovo tecnico, il cui sogno sarebbe quello di avere ai suoi ordini Romelu Lukaku del Manchester United.

Ma per far ciò, la società cinese dovrebbe vendere prima dell'8 agosto (data della chiusura del mercato in Premier League) Maurito e Ivan Perisic. La dirigenza della Continassa, invece, prima d'ingaggiare una nuova bocca di fuoco, deve fare spazio in avanti cedendo due/tre attaccanti, individuati in Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Moise Kean. Il Pipita e il croato starebbero prendendo tempo perchè vorrebbero rimanere in bianconero, mentre per il classe 2000 ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton, anche se la triade dirigenziale vorrebbe mantenere sull'azzurro il controllo con il diritto di riacquisto.

Paulo Dybala, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe rimanere agli ordini di Maurizio Sarri. La Joya avrebbe rinunciato a qualche giorno di vacanza per tornare a Torino e fare il punto della situazione in seno allo scacchiere tattico dell'ex Napoli. Intanto Icardi avrebbe continuato ad allenarsi in solitaria ad Appiano Gentile e starebbe aspettando il rientro dei compagni e del tecnico, sperando in un improbabile reintegro in rosa.