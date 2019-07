Per la Juventus sono giornate molto intense. Infatti, i bianconeri nel corso della tournée estiva si dividono tra allenamenti, partite amichevoli ed eventi commerciali. Questa mattina, gran parte della squadra ha lasciato Nanchino per volare a Shanghai, nello specifico c'erano: Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot, Emre Can, Carlo Pinsoglio, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani, Gianluigi Buffon, Blaise Matuidi, Mattheus Pereira e Joao Cancelo.

Questa delegazione della Juve ha indossato la nuova casacca davanti a moltissimi tifosi juventini e il club bianconero ha documentato tutto su Instagram.

Maglie personalizzate con il nome in cinese per i giocatori della Juve

Questa mattina, la Juventus ha svelato sui social la sua nuova seconda maglia: la casacca è di colore bianco che va in contrasto con i dettagli rossi. Il club bianconero ha mostrato la nuova maglia sui suoi profili social.

Inoltre, molti giocatori della Juve sono volati a Shanghai per presentare il nuovo away kit ai suoi tifosi. I calciatori quando hanno trovato la nuova maglia hanno trovato un regalo speciale: infatti, il nome dei campioni juventini erano scritti in cinese.

I giocatori sono tornati a Nanchino

I giocatori della Juventus, questa mattina, sono stati impegnati in un importante evento commerciale.

Gran parte della squadra è volata a Shanghai per presentare il nuovo away kit, successivamente i bianconeri subito dopo aver preso parte a questo evento hanno immediatamente fatto il loro ritorno a Nanchino. A documentare il viaggio della Juve ci ha pensato Leonardo Bonucci che nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in aereo con i suoi compagni. Il numero 19 juventino dunque ha spiegato che la squadra stava lasciando Shanghai per tornare a Nanchino. Ma il calendario della Juve è molto intenso visto che domani è in programma la sfida contro il team - K.

Sarri pensa alla prossima amichevole

Ieri, la Juventus ha battuto l'Inter ai rigori, ma per i bianconeri non c'è un attimo di sosta. Infatti, i Campioni d'Italia già domani saranno nuovamente in campo per giocare contro il Team - K. Maurizio Sarri, venerdì, potrebbe fare alcuni cambi anche per permettere ad alcuni dei suoi uomini di rifiatare. Non è quindi da escludere che domani si veda un undici molto diverso da quello visto ieri.

Molto giocatori in questa tournée hanno giocato tutte le partite per 90 minuti: i più utilizzati sono stati Joao Cancelo, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Loro tre hanno disputato 90 minuti in tutte le sfide fin qui disputate. Perciò sarà interessante capire se domani Sarri li utilizzerà oppure se li farà rifiatare. Una volta esauriti gli impegni asiatici la Juve tornerà a Torino dove troverà anche i sudamericani che torneranno dalle vacanze.

Fra questi ci sarà Paulo Dybala che potrebbe avere un colloquio con l'allenatore della Juve per sapere se sarà al centro del nuovo progetto.