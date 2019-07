Il Napoli non ha iniziato al meglio la serie di amichevoli estive. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono stati battuti dal Benevento per 1-2 nella sfida giocata a Dimaro. Gli azzurri sono passati in vantaggio con José María Callejón, dopodiché hanno incassato la rete del pareggio firmata da Massimo Coda. Quasi allo scadere è stato Dejan Vokić regalare il successo alla squadra di Filippo Inzaghi, che ha colpito anche due pali durante la partita.

Archiviata questa prima uscita stagionale contro i campani dell’ex Christian Maggio, il Napoli tornerà in campo venerdì 19 luglio per affrontare la Feralpisalò. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 17.30, con i tifosi che potranno vedere la diretta tv su Sky. In attesa di scoprire cosa accadrà in questa seconda amichevole, andiamo a vedere quali sono i precedenti contro la squadra bresciana, già incrociata nelle ultime annate, sempre durante il pre-campionato.

Napoli sempre vittorioso in amichevole contro la Feralpisalò

È ormai diventato un classico estivo degli ultimi anni l’amichevole Napoli-Feralpisalò. Le due squadre si affronteranno per la quarta volta venerdì 19 luglio. Il primo precedente risale al 2013, quando finì 5-1 per gli azzurri. In quell’occasione firmò una doppietta Emanuele Calaiò, poi andarono a segno anche Davide Bariti, Blerim Džemaili e Soma Novothny.

Gli ospiti andarono in goal su calcio di rigore con Alex Pinardi. L’anno successivo (2014) si registrò un successo per 2-0 per il Napoli, con marcatori Marek Hamšík e Nicolao Dumitru. L’ultimo confronto si disputò nel 2015. Finì 5-2 per gli azzurri. Dries Mertens, in grande spolvero, realizzò una doppietta, a cui si aggiunsero i goal di Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Jonathan de Guzmán. Gli ospiti segnarono con Niccolò Romero e Simone Guerra.

Nella prima uscita di pre-campionato sono stati pochi i big schierati in campo da Carlo Ancelotti. In molti hanno guardato la partita dalla panchina perché si sono aggregati alla squadra in ritiro da poco. Probabile che venga concesso loro un po’ di minutaggio nella sfida contro la Feralpisalò, nella quale mancherà Kalidou Koulibaly, che ha raggiunto la finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal.

Il difensore si ritroverà di fronte il suo compagno di squadra Adam Ounas, che gli contenderà il trofeo con l’Algeria. Al termine del torneo si concederanno un po’ di vacanza, prima di tornare in Italia. Nel frattempo, ricordiamo che il Napoli affronterà la Cremonese nella terza ed ultima amichevole in programma a Dimaro. Successivamente, sarà impegnato in amichevoli più prestigiose, tra cui spicca quella contro i campioni d’Europa del Liverpool entro la fine del mese, dopodiché dovrà vedersela per due volte contro il Barcellona.