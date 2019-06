Il Napoli sarà nuovamente in ritiro a Dimaro-Folgarida quest’anno. I ragazzi di Carlo Ancelotti si raduneranno nella località della Val di Sole il 6 luglio 2019. Qui effettueranno la preparazione fisica di pre-campionato fino al 26 luglio 2019. I tifosi azzurri, oltre a poter seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore, avranno modo di incontrare i loro beniamini e assistere ad una serie di spettacoli. In programma, poi, ci saranno tre amichevoli contro delle squadre di Serie B.

Successivamente, verranno giocate altre partite contro squadre internazionali. Giorno dopo giorno, la società sta definendo tutti i dettagli della lunga estate del Napoli.

Amichevoli estive del Napoli: sfida contro i campioni d’Europa

La prima uscita del Napoli sarà fissata per il 13 luglio 2019 all’interno del centro sportivo di Carciato. Gli azzurri affronteranno il Benevento alle ore 19.00. Non è ancora stata definita l’avversaria dell’amichevole in programma il 19 luglio 2019, mentre per quanto riguarda l’ultima sfida in Trentino, i ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno vedersela contro la Cremonese alle ore 17.30 del 24 luglio 2019.

A questo punto si chiuderà la prima parte del ritiro estivo del Napoli, che nella seconda parte andrà a sfidare alcune big del calcio internazionale.

Il 28 luglio 2019 a Edimburgo si rinnoverà la sfida contro il Liverpool, già affrontato nella passata stagione di Champions League. Una volta archiviata la partita contro i campioni d’Europa, ci si sposterà a Marsiglia per sfidare l’Olympique. L’amichevole contro i francesi al Vélodrome sarà disputata il 4 agosto 2019.

Pochi giorni fa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato altri due incontri prima dell’inizio della stagione. Aveva fatto una promessa tempo fa ai tifosi napoletani e quest’anno l’ha mantenuta. Addirittura, migliore di quanto ci si attendeva. Gli azzurri saranno chiamati ad un doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti. Il 7 agosto 2019 a Miami, in Florida, ci sarà il primo match, mentre il secondo verrà disputato ad Ann Arbor, in Michigan, il 10 agosto 2019.

In attesa di vedere scendere in campo il Napoli, la società è particolarmente attiva sul mercato.

Calciomercato Napoli, interessano Kōstas Manōlas e James Rodríguez

Carlo Ancelotti ha chiesto alcuni rinforzi al presidente. Tra gli obiettivi della sessione estiva di calciomercato c’è James Rodríguez. Il colombiano, impegnato in Copa America con la sua nazionale, sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Ci sarebbe da definire la formula con cui verrebbe prelevato dal Real Madrid. I Blancos contano di incassare 42 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis opterebbe per un prestito con obbligo di riscatto o dilazionare il pagamento in più tranche.

L’arrivo di James Rodríguez non andrebbe ad escludere quello di Hirving Lozano, altra richiesta del mister. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Kōstas Manōlas della Roma per rinforzare la difesa. Per il greco sembra essere alla stretta finale e si attendono sviluppi a breve. Il Napoli dovrà pensare anche alle uscite, ma soprattutto dovrà respingere l’assolto delle big europee per alcuni dei suoi pezzi pregiati. Il Manchester City vorrebbe Kalidou Koulibaly, mentre il PSG non molla Allan.