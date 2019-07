La Juventus potrebbe ufficializzare a breve il nuovo difensore centrale: si tratta di De Ligt, centrale dell'Ajax e della nazionale olandese che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare in settimana a Torino per le visite mediche e la firma del contratto. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa con l'Ajax così che il centrale possa partire con la rosa bianconera per la tournée estiva in Asia, dove la Juventus disputerà alcuni match di International Champions Cup.

Si attendono però anche alcune pesanti cessioni, considerando che con il probabile arrivo di De Ligt, la rosa bianconera sarebbe di 27 giocatori. Come è noto infatti la lista Champions League permette di registrare al massimo 23 giocatori, ecco perché si attendono diverse cessioni, anche per raccogliere il tesoretto utile per investire eventualmente su altri giocatori. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Juventus sarebbe ancora interessata al centrocampista offensivo del Real Madrid Isco.

Juventus, interesse per Isco del Real Madrid

Le ultime che arrivano dalla Spagna sembrano confermare l'interesse della Juventus per Isco, che sarebbe in uscita dalla società spagnola. L'arrivo di Hazard a Madrid relegherebbe infatti in panchina il nazionale spagnolo, che ha evidentemente bisogno di giocare in vista anche dell'Europeo del 2020. La valutazione che fa il Real Madrid sul giocatore è di 80 milioni di euro, somma che sarebbe ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera.

Se però il Real Madrid dovesse fare fatica a trovare una sistemazione al nazionale spagnolo, il prezzo potrebbe diminuire, considerando l'esigenza della società spagnola di vendere il giocatore. Di certo, come dicevamo in precedenza, per poter investire, la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato.

Il mercato della Juventus

E a proposito di cessioni sono diversi i giocatori a rischio cessione: Perin sarebbe vicino al trasferimento al Benfica per circa 15 milioni di euro mentre resterebbe sempre sul mercato Joao Cancelo, anche se il prezzo richiesto dalla Juventus (circa 60 milioni di euro) non faciliterebbe un'eventuale trattativa con le società interessate al portoghese (Manchester City e Bayern Monaco).

Potrebbero partire poi Khedira (Stati Uniti, Turchia o un ritorno in Germania), Matuidi mentre in avanti possibili le cessioni di Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (interesserebbe al Borussia Dortmund, che potrebbe investire 15 milioni di euro per la punta bianconera) e quella di Kean. A proposito della punta italiana, potrebbe rientrare nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino o, come sottolineato da Sport Mediaset, essere pedina di scambio con l'Inter per Icardi, che sarà inevitabilmente ceduto entro la fine del mercato.