Dopo aver avuto in passato Milanetto, Thiago Motta, Rincon e Tino Costa, il Genoa ha faticato terribilmente a centrocampo e ormai da qualche stagione è privo di un vero condottiero. Se non fosse per un campionato ancora lontano, il vecchio grifone sarebbe in piena emergenza a centrocampo, dove Aurelio Andreazzoli sta per ora scommettendo su Goran Pandev. L'attaccante macedone è infatti arretrato in cabina di regia, una sorta di esperimento temporaneo in attesa dei rinforzi giusti.

Offerta per Fernando

E proprio in ottica acquisti, Enrico Preziosi spera di chiudere per il brasiliano dello Spartak Mosca, Fernando. Con un passato alla Sampdoria ed un'esperienza da protagonista in Russia, il giocatore sarebbe pronto a tornare in Italia, con l'offerta del Genoa che potrebbe far vacillare il club russo e il centrocampista. In questo ruolo, infatti, la società rossoblu non vuole proprio sbagliare e chissà che non sia disposta davvero a mettere sul piatto gli undici milioni e mezzo di euro che lo Spartak potrebbe pretendere per il suo gioiello.

Di certo, mentre scriviamo, Fernando sembra rappresentare la primissima scelta per il Genoa.

Lo testimonia il viaggio in Russia di Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, che tengono comunque in considerazione altri nomi. Per qualità fisiche e tecniche, Fernando sarebbe il tassello ideale da aggiungere alla truppa di Aurelio Andreazzoli, ormai rassegnato all'idea di non ottenere Marko Rog, secondo la stampa sempre più vicino al Cagliari.

Amine Harit scalza Marko Rog

Per Marko Rog è evidente che il Genoa ritenga di aver fatto tutto il possibile e non è casuale che Enrico Preziosi abbia spostato le sue attenzioni su un altro elemento di gran talento, considerato tra i più promettenti in Europa dagli addetti ai lavori. Stiamo parlando di Amine Harit, trequartista puro, dotato di tecnica e imprevedibilità offensiva. All'occorrenza può essere impiegato come esterno d'attacco, anche se dal punto di vista realizzativo deve ancora crescere.

Il suo pezzo forte sono gli assist, quindi una tecnica sopraffina al servizio della squadra. Con lo Schalke 04 sarebbero già stati avviati i contatti, per Sky Sport può essere avviata una vera e propria trattativa per il trasferimento del giocatore al Genoa.

Potrebbe nascere un Genoa interessante

La società rossoblu sta cercando di rinforzare centrocampo e attacco con un doppio colpo che renderebbe il grifone una delle squadre più interessanti da seguire in questa stagione, ma la cautela è d'obbligo perché entrambe le operazioni non si possono certo definire in dirittura d'arrivo.

Da parte della società, che ancora non ha chiarito esattamente gli sviluppi sul fronte della cessione, c'è sicuramente gran voglia di riscatto. Non tanto per i tifosi quanto per dimostrare a se stessi di saper allestire una squadra competitiva per il campionato. La parola d'ordine è "testa bassa" in casa Genoa, con un desiderio tangibile di stupire attraverso giocatori pronti all'uso e di livello superiore.

Con Fernando e Harit, effettivamente, il livello del Grifone subirebbe un'impennata non indifferente verso l'alto.