Il Calciomercato estivo potrebbe regalare grandi sorprese. Dopo De Ligt alla Juventus, Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona, potrebbero esserci altri importanti trasferimenti, come quello di Pogba, che vuole lasciare il Manchester United, o quello di Neymar, che difficilmente rimarrà al Paris Saint Germain. Proprio sul brasiliano arrivano interessanti indiscrezioni di mercato. 'El Mundo Deportivo' ha lanciato la notizia secondo la quale il calciatore brasiliano si sarebbe offerto a diverse società europee, perché vorrebbe assolutamente lasciare il Paris Saint Germain.

Ad alimentare la notizia ci ha pensato il giornalista della Rai Paolo Paganini, il quale su Twitter ha sottolineato che il papà di Neymar starebbe facendo un sondaggio con diverse società europee per un eventuale trasferimento del giocatore. Secondo Paganini, dopo aver parlato con il Barcellona (trattativa che sarebbe difficile in quanto la società catalana ha acquistato Griezmann), Real Madrid e Bayern Monaco, il papà di Neymar potrebbe incontrare anche la Juventus.

Paganini: 'Il papà di Neymar è atteso a Torino'

Secondo il giornalista della Rai Paganini, noto esperto di calciomercato, il papà di Neymar a giorni potrebbe incontrare il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici per offrire il giocatore, destinato a lasciare il Paris Saint Germain. Sarebbe però una trattativa davvero difficile per la Juventus per motivi economici. I bianconeri hanno già speso 100 milioni di euro in questo calciomercato, con l'unica cessione ufficializzata di Spinazzola alla Roma e quella probabile di Perin al Benfica. Difficile quindi che la dirigenza bianconera decida di fronteggiare una spesa del genere per Neymar.

Il mercato della Juventus

La necessità principale della Juventus è quella di cedere alcuni pezzi pregiati sul mercato per alleggerire una rosa ricca di giocatori. Si va da Joao Cancelo (per il quale la Juventus chiede almeno 60 milioni di euro) ai vari Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. Proprio nel settore avanzato, le ultime indiscrezioni sembrano confermare la volontà di Higuain di rimanere a Torino, mentre per Mandzukic ci sarebbero le offerte di Borussia Dortmund e Everton.

Per quanto riguarda Kean, la Juventus potrebbe decidere di venderlo all'Ajax. Resta però la necessità di un rinnovo di contratto della punta italiana in scadenza nel 2020.