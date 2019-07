Il mercato della Juventus si è arricchito con una vera e propria ciliegina sulla torta, come definita da molti addetti ai lavori: ci riferiamo ovviamente all'arrivo di De Ligt, acquistato dall'Ajax per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagioni più 10 milioni di euro di bonus. Un acquisto che ha portato la Juventus a spendere più di 100 milioni di euro in questo Calciomercato estivo, con la sola cessione di Spinazzola (a 25 milioni di euro alla Roma) e quella probabile di Perin al Benfica (15 milioni di euro).

Secondo le ultime indiscrezioni però, gli arrivi alla Juventus non si fermeranno a De Ligt: si parla molto dei possibili acquisti sia di Icardi dall'Inter e di Chiesa dalla Fiorentina. Sul centrocampista offensivo della nazionale italiana si è soffermato il noto agente sportivo Valcareggi, che ha rilasciato interessanti novità in merito al possibile trasferimento di Chiesa alla Juventus.

Valcareggi: 'Chiesa andrà alla Juventus'

L'agente sportivo Valcareggi a TMW Radio ha detto la sua sul futuro professionale di Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina: lo stesso ha dichiarato che il giocatore si trasferirà alla Juventus e sarà inevitabile proprio perché sarebbe mancato il dialogo fra il giocatore e la dirigenza della Fiorentina.

Il 'problema' è che il centrocampista offensivo della nazionale italiana, non avendo un procuratore, non ha avuto modo di confrontarsi la scorsa stagione con la dirigenza, e quindi di definire un eventuale rinnovo di contratto. Poi è arrivata la Juventus, a cui è difficile dire di no. Inoltre, sulla possibilità che il giocatore possa restare a Firenze senza rinnovo di contratto, secondo Valcareggi non sarebbe l'ideale, per la Fiorentina e per Chiesa. Il giocatore sarebbe definito un mercenario dai tifosi fiorentini qualora decidesse di rimanere senza rinnovo di contratto.

Valcareggi sull'arrivo di James Rodriguez al Napoli

Secondo Valcareggi, l'arrivo di James Rodriguez al Napoli è una possibilità concreta. L'agente sportivo ha infatti sottolineato di aver incontrato il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, che è sembrato tranquillo sulla trattativa che dovrebbe portare il centrocampista offensivo colombiano da Ancelotti. Sarà un acquisto costoso ma è normale, essendo un giocatore del Real Madrid.

In ogni caso, qualora non dovesse arrivare il colombiano, a Napoli arriverà un giocatore di qualità. Nel frattempo le ultime indiscrezioni parlano di un interesse della dirigenza del Napoli per Icardi. La punta dell'Inter è oramai fuori rosa, si allena a Milano e non è partito per la tournée asiatica della società di Suning. L'argentino piace anche alla Juventus.