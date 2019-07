La Serie A è uno dei campionati più attivi dal punto di vista del Calciomercato: Inter, Napoli e Juventus infatti stanno lavorando molto per rafforzare le loro rispettive rose, non solo per ambire a vincere il campionato ma anche per essere competitive in Champions League. L'Inter ad esempio, in attesa dei possibili arrivi di Dzeko e Lukaku, ha ufficializzato Godin, Lazaro, Sensi e a breve annuncerà Barella.

Il Napoli invece, dopo Manolas, potrebbe investire su un centrocampista centrale e nel settore avanzato, si lavora infatti ad una prima punta (Rodrigo o Lozano) e all'arrivo di James Rodriguez. Come però confermano la maggior parte degli addetti ai lavori, se fosse confermato l'arrivo in settimana di De Ligt, la Juventus sarebbe la società attualmente più rafforzata sul mercato. Gli acquisti di Ramsey e Rabiot dovrebbero portare qualità e quantità ad un centrocampo che aveva bisogno di nuovi innesti.

Il mercato però è pronto ad entrare nel vivo anche in Europa, con Real Madrid, Barcellona e Paris Saint Germain che potrebbero entrare in trattative davvero interessanti. A tal proposito uno dei trasferimenti più discussi potrebbe essere quello di Neymar, che come è noto vuole lasciare il Paris Saint Germain. Di recente il brasiliano è stato a Torino.

Il brasiliano ha disertato il ritiro del Paris Saint Germain

Proprio uno dei giocatori più forti a livello europeo, Neymar, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain e ritornare al Barcellona: di recente il brasiliano ha disertato il ritiro della società francese per volare a Torino e girare uno spot con Cristiano Ronaldo.

Questo fatto ha evidentemente dato fastidio alla proprietà francese, che ha reso pubblica la notizia sul proprio sito internet. Come è noto, il brasiliano vuole ritornare al Barcellona e la società catalana potrebbe accontentare il giocatore. Neymar sarebbe disposto a ridurre il suo stipendio pur di ritornare a giocare con il suo amico Messi. Il 'problema' però è anche Griezmann a breve potrebbe trasferirsi nella società catalana, con il pagamento della clausola di 120 milioni di euro.

Questo significa che il Barcellona dovrà necessariamente pensare a cedere prima di investire in maniera così massiccia su due grandi giocatori ma che ovviamente hanno un prezzo notevole.

Il mercato delle grandi squadre

Non solo Neymar al Barcellona, di recente si parla molto dell'addio di Pogba al Manchester United. La volontà del francese è evidente, lasciare gli inglesi e rilanciarsi in una società importante: attualmente sono due le interessate al francese, Juventus e Real Madrid.

La valutazione di mercato (150 milioni di euro) e il notevole ingaggio (15 milioni di euro a stagione) faciliterebbero però il Real Madrid, che avrebbe più disponibilità economiche della Juventus. Resta però importante la volontà del giocatore, che avrebbe dichiarato che vorrebbe ritornare a Torino.