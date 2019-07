Ieri, in casa Juventus si è dato il bentornato a Cristiano Ronaldo. CR7 ha sostenuto le visite mediche di idoneità e poi è subito sceso in campo per allenarsi con i suoi compagni. Ieri, per la Juve è stata una giornata un po' meno intensa di Lavoro e Sarri ha deciso di concedere mezza giornata di libertà ai suoi ragazzi, ma già da stamattina la squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime.

La Juve, oggi, ha svolto una doppia seduta e all'appello mancavano solo sei giocatori ovvero i sudamericani e Moise Kean e Luca Pellegrini che si aggregheranno al gruppo a fine mese.

Maurizio Sarri, in questi giorni, ha già iniziato a pensare alla tattica e si sta concentrando sul 4-3-3, probabilmente si vedrà qualcosa sulle idee di gioco del tecnico nelle amichevoli della tournée asiatica. Questo comunque sembra il modulo ideale scelto dal tecnico toscano in questi primi giorni di lavoro.

Domani ancora una doppia seduta

La Juve anche domani proseguirà il lavoro alla Continassa e lo farà fino a giovedì visto che i Campioni d'Italia partiranno per l'Asia il 19 luglio.

Lunedì, i bianconeri svolgeranno ancora una doppia seduta.

Intanto, nelle sessioni di oggi la squadra prima si è dedicata ai test atletici, mentre al pomeriggio, oltre ad un altro lavoro sulla parte atletica, i giocatori si sono esercitati con il pallone, con tanto di partitella finale. Nella sfida di fine allenamento poi è andato in gol Gonzalo Higuain. Il Pipita sta lavorando duramente, ma il suo futuro sembra comunque essere lontano da Torino, visto che non rientrerebbe nei piani del club bianconero.

I giocatori già al JHotel

La novità importante di questa estate per i giocatori della Juventus è il JHotel. Infatti, i bianconeri tra una seduta e l'altra di allenamento possono pernottare nell'albergo che si trova alla Continassa. Chi vuole può rimanere a dormire al JHotel anche la sera, anche se la maggior parte dei calciatori, dopo aver cenato al JTC, generalmente ritornano a casa e lasciano il centro sportivo a bordo delle loro auto.

Maurizio Sarri, invece, pernotta nell'albergo bianconero e non esce dai cancelli della Continassa.

La possibilità comunque di poter riposare tra un allenamento e l'altro all'interno del JTC è sicuramente una comodità per i giocatori che hanno così le loro stanze. In particolare Leonardo Bonucci, oggi, ha rivelato che la sua camera è proprio la numero 19, esattamente come il suo numero di maglia.

Domani la presentazione di Ramsey

In questi giorni alla Continassa sta lavorando anche il neo acquisto Aaron Ramsey.

Il gallese è a Torino già da diverso tempo e si sta allenando per riprendersi dall'infortunio patito la scorsa stagione. Domani, però, sarà una giornata molto speciale per Aaron Ramsey che alle ore 14:30 sarà presentato alla stampa. Il gallese potrà così raccontare le sue sensazioni e spiegare come stanno andando queste prime giornate da juventino.