La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio e la settimana prossima partirà per la tournée asiatica dove disputerà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco di Sarri. In attesa del probabile arrivo di de Ligt, i bianconeri dovranno iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti della società ma anche per ricavare quel tesoretto utile da reinvestire.

Di mercato in entrata ha parlato il noto agente sportivo Valcareggi, che a TMW Radio si è soffermato su uno dei giocatori che interessano alla Juve, ovvero Federico Chiesa. Secondo l'agente sportivo, il centrocampista offensivo della Fiorentina probabilmente si trasferirà alla società torinese, avendo già un'intesa contrattuale con i bianconeri. Fra l'altro, prima della cessione della proprietà Fiorentina dai Della Valle a Commisso, gli ex proprietari avevano già ceduto per 100 milioni il giocatore alla Juventus.

L'arrivo di Commisso ha evidentemente messo in discussione il trasferimento, anche se, come sottolinea Valcareggi, chi decide il mercato sono sempre i giocatori

'Chiesa potrebbe trasferirsi alla Juve'

Come ribadito da Valcareggi, sono appunto i giocatori che decidono un eventuale trasferimento ed è probabile che il centrocampista offensivo della Fiorentina abbia già deciso di andare alla Juventus.

Secondo l'agente sportivo, infatti, il giocatore potrebbe rimanere alla Fiorentina solamente se firmasse un contratto da sei milioni di euro a stagione (e ovviamente tale scelta non rientrerebbe nei parametri finanziari della società toscana) o eventualmente potrebbe rimanere senza rinnovo di contratto. Di certo, secondo Valcareggi, in caso di permanenza di Chiesa, la Fiorentina potrebbe puntare all'Europa League.

Il mercato secondo Valcareggi

Lo stesso Valcareggi si è soffermato sulla questione Icardi, ribadendo che difficilmente il giocatore si trasferirà al Napoli, che punta James Rodriguez e probabilmente investirà su un altro giocatore per il settore avanzato. L'argentino a fine agosto potrebbe costare molto meno e quindi rappresenterebbe un'ottima occasione di mercato. In merito a Veretout, secondo Valcareggi, il francese si trasferirà alla Roma così come potrebbe finire alla società di Pallotta Gonzalo Higuain.

Infine, riguardo all'Atalanta, l'agente sportivo ha sottolineato che Mancini è un buon difensore ma non un grande giocatore. Inoltre ha aggiunto che l'anno scorso la società bergamasca ad inizio stagione lottava per non retrocedere, adesso si trova a giocare in Champions League. Saranno importanti infatti le permanenze di Gomez e Zapata.