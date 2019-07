Il mercato della Juventus potrebbe regalare altre importanti sorprese: le ufficializzazioni dei vari Ramsey, Pellegrini, Rabiot e Buffon potrebbero non essere le uniche, anche se sarà necessario per i bianconeri pensare di cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali ed ulteriori investimenti. Dopo Spinazzola, potrebbe partire Joao Cancelo, che sembrerebbe non rientrare nei piani tecnici di Maurizio Sarri, e che interessa a Manchester City e Bayern Monaco.

Anche a centrocampo due over 30 potrebbero lasciare Torino: parliamo di Khedira (possibile esperienza negli Stati Uniti o ritorno in Germania) e di Matuidi, che ha il contratto in scadenza nel 2020.

A rischio trasferimento ci sarebbero anche Higuain e Mandzukic, l'argentino interessa alla Roma mentre il croato potrebbe accettare offerte che arrivano dalla Germania o dal mercato cinese. Proprio le cessioni nel settore avanzato potrebbero finanziare un ulteriore importante acquisto, ovvero quello di Federico Chiesa.

A sottolineare tale possibilità ci ha pensato il noto agente sportivo Furio Valcareggi, che a Lady Radio, ha parlato della volontà del nazionale italiano di trasferirsi alla Juventus.

Valcareggi: 'Chiesa vuole la Juventus'

Secondo il noto agente sportivo Furio Valcareggi, il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa, vuole la Juventus. Si attende il ritorno dalle vacanze del nazionale italiano, che dovrà dapprima incontrarsi con la dirigenza della Fiorentina.

Fra l'altro sarebbe stata già trovata l'intesa contrattuale fra Juventus e Chiesa per un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Secondo Valcareggi, il centrocampista offensivo avrebbe addirittura rifiutato tre società importanti pur di trasferirsi alla Juventus: si parla di importanti offerte di Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri potrebbero avanzare un'offerta di almeno 70 milioni di euro ed eventualmente inserire qualche contropartita tecnica gradita alla Fiorentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus di Maurizio Sarri potrebbe quindi promuovere il 4-3-3, con le ali offensive che avranno un ruolo molto importante nel gioco del tecnico toscano: il possibile arrivo di Chiesa si aggiungerebbe quindi agli altri centrocampisti offensivi bianconeri, ovvero a Douglas Costa e a Bernardeschi, senza escludere che in quel ruolo potrebbe giocarci anche Moise Kean. In questa Juventus potrebbe essere molto importante anche Paulo Dybala, stimato e apprezzato molto dal nuovo tecnico bianconero.

Le ultime indiscrezioni però sembrerebbero confermare che la Juventus potrebbe sfruttare qualche occasione di fine mercato, su tutte Icardi, che difficilmente resterà a Milano.