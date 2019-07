La Juventus a breve potrebbe ufficializzare quello che sarà probabilmente l'acquisto principale di questa sessione di Calciomercato: parliamo del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese Matthijs De Ligt, che dovrebbe trasferirsi a Torino per circa 70 milioni di euro più bonus. L'intesa contrattuale fra Juventus e giocatore dovrebbe essere di cinque anni a 7,5 milioni di euro, che con i bonus arriverebbe a 12 milioni di euro a stagione.

I bianconeri poi dovranno iniziare a pensare a cedere qualche giocatore per sistemare i conti della società, ma anche per poter ricavare il tesoretto utile da poter reinvestire su qualche altro giocatore. A tal proposito ha parlato il noto esperto di calciomercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che ha confermato come un eventuale ulteriore investimento nel settore avanzato sarebbe determinato unicamente dalle cessioni. I principali indiziati a lasciare a Torino sono Gonzalo Higuain, che piace alla Roma, e Mario Mandzukic, che interessa al Borussia Dortmund.

'La Juventus ha un'intesa con Icardi'

Solo nell'eventualità di una cessione delle punte (considerando l'eventuale permanenza di Kean, che però interessa all'Ajax) la Juventus, secondo Ceccarini, potrebbe investire nel settore avanzato, magari proprio su Mauro Icardi, apprezzato sia dalla dirigenza che da Maurizio Sarri.

Secondo il noto esperto di calciomercato Ceccarini, la punta dell'Inter Mauro Icardi avrebbe un'intesa contrattuale con i bianconeri: "La Juventus deve fare una riflessione, ha in mano un accordo con Icardi.

Dopo ferragosto proverà a fare un’offerta all’Inter, ma prima ci sono delle questioni da sistemare perché lì davanti c’è grande abbondanza".

L'idea bianconera, qualora riuscisse a cedere gli 'esuberi' nel settore avanzato, sarebbe quella di presentare un'offerta all'Inter verso la fine di agosto, anche perché l'argentino a 40-50 milioni di euro sarebbe davvero un'occasione di mercato. Attendere la fine del mercato potrebbe essere la strategia giusta, in quanto poi l'Inter dovrà accontentarsi di offerte "al ribasso" se vorrà cederlo.

Il mercato della Juventus

Secondo Ceccarini, Joao Cancelo potrebbe anche restare a Torino, in quanto l'offerta del Manchester City non avrebbe soddisfatto la Juventus. I bianconeri lo valutano almeno 55-60 milioni di euro. Con la possibile permanenza del terzino portoghese, potrebbe essere spostato sulla sinistra De Sciglio.

Riguardo a Milinkovic Savic, invece attualmente non sarebbe una trattativa che si può sviluppare anche per il notevole numero di centrocampisti presenti nella rosa bianconera.

Riguardo a Pjaca, il giocatore ha bisogno di giocare e potrebbe quindi trasferirsi in prestito in qualche altro club di Serie A: possibile un'offerta del Genoa per un prestito e diritto di riscatto per il centrocampista offensivo croato.