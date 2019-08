Maurizio Sarri non si lascia distrarre dalle voci di mercato e sta facendo lavorare intensamente la sua squadra. Alla Continassa ci si allena con grande intensità e il tecnico della Juventus sta facendo svolgere quasi ogni giorno delle doppie sedute.

Anche oggi i bianconeri si sono allenati sia al mattino che al pomeriggio. Nella seduta pomeridiana, la Juve ha svolto anche un test amichevole contro il Novara.

La sfida ovviamente è stata a porte chiuse e Maurizio Sarri ne ha potuto trarre indicazioni importanti in vista dell'esordio in campionato.

I tifosi bianconeri molto presto potranno finalmente vedere i loro campioni in campo. Infatti, sabato 10 agosto la Juve affronterà l'Atletico Madrid a Stoccolma. La partitella di oggi, ha comunque dato buone risposte e la Juve si è imposta per 4-0. Per i bianconeri sono andati in gol Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Matthijs De Ligt.

Buone risposte nella partitella con il Novara

Per Maurizio Sarri nei giorni scorsi sono arrivate buone notizie visto che ha ritrovato Giorgio Chiellini, il quale ha smaltito il problema al polpaccio. Ma quello del capitano juventino non è l'unico ritorno, infatti, il tecnico toscano sta ritrovando anche Aaron Ramsey. Il gallese sta rientrando gradualmente ad allenarsi in gruppo.

Oggi, Chiellini ha giocato uno spezzone di partita contro il Novara a testimonianza del fatto che è completamente ristabilito.

Maurizio Sarri nel test ha fatto ruotare tutti i suoi giocatori. Nel primo tempo sono scesi in campo De Sciglio, Bonucci, Demiral, Pellegrini, Emre Can, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. La Juve è passata quasi subito in vantaggio grazie al Pipita, mentre CR7 non ha segnato ma è andato vicino al gol. Nel secondo tempo Sarri ha fatto diversi cambi e sono subentrati De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Khedira, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala.

Il numero 10 juventino ha anche ereditato la fascia da Capitano da Bonucci. La Juve ha chiuso la partita realizzando altri tre gol. I marcatori sono stati Mario Mandzukic che ha segnato su assist di Cuadrado, Dybala che ha insaccato un pallone servitogli da Douglas Costa, mentre il 4-0 finale lo ha realizzato de Ligt sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bentancur.

Oggi visite mediche per Danilo

Questa mattina, mentre la Juve si allenava alla Continassa, Danilo sosteneva le visite mediche al JMedical.

Il brasiliano è arrivato poco prima delle 9 nel centro medico juventino e ad accoglierlo ha trovato al uno tifosi.

Danilo si è fermato con i sostenitori presenti per fare foto e autografi, poi ha iniziato i test medici che sono terminati poco prima delle 14. Adesso il giocatore potrà mettersi a disposizione di Maurizio Sarri e alla Juve ritroverà due giocatori che conosce molto bene ovvero Alex Sandro e Cristiano Ronaldo.

Il brasiliano ha giocato con il numero 12 juventino sia in Brasile che al Porto. Mentre con CR7, Danilo ha condiviso alcuni momenti indimenticabili al Real Madrid.

Domani, la Juventus dovrebbe proseguire la preparazione ma non è stato comunicato se svolgerà una doppia seduta oppure no.