La giornata di calciomercato in Serie B ha visto protagonista senza dubbio la Salernitana, il club campano infatti si è assicurato le prestazioni di Alessio Cerci e di Pawel Jaroszynski, il primo svincolato, il secondo arriva in prestito dal Genoa.

Si ritrovano così mister Ventura e il suo pupillo di sempre Alessio Cerci, i due insieme hanno fatto faville prima a Pisa e poi a Torino; stavolta a differenza del passato entrambi arrivano da annate deludenti, per tutti e due potrebbe essere la stagione del riscatto.

Facendo un tuffo nel passato Ventura e Cerci si sono trovati la prima volta appunto al Pisa nella stagione 2007/2008, un campionato esaltante che vide la squadra toscana, chiudere al sesto posto e centrare la qualificazione play-off per la promozione in serie A, fatale fu però la sconfitta contro il Lecce in semifinale. Dopo qualche anno i due si ritrovano al Torino e fanno nuovamente grandi cose insieme, portando i granata, il primo anno ad una salvezza tranquille e l'anno dopo ad un sesto posto, che dopo l'esclusione del Parma, darà la qualificazione all'Europa League, allo stesso Torino.

Vedremo se la loro terza esperienza funzionerà ancora.

Arriva a Salerno anche Pawel Jaroszynski, difensore polacco classe 1994, proveniente in prestito dal Genoa che lo ha acquistato recentemente dal Chievo, con i clivensi ha giocato le ultime due stagioni in serie A, totalizzando 30 presenze.

Le altre ufficialità di giornata

Altri affari si sono concretizzati nella serie cadetta, D'Urso arriva a titolo definitivo al Cittadella, centrocampista nato nel 1997 e cresciuto nel settore giovanile della Roma, dopo diverse esperienze con Latina, Carpi, Ascoli e Apollon Smyrnis, torna in Italia, in club molto capace a far esplodere i giovani di valore.

Il Venezia si assicura le prestazioni del difensore Pietro Ceccaroni, terzino sinistro nativo di Sarzana, che arriva in Laguna dopo le ultime stagioni passate con Padova e Spezia. Proprio lo Spezia ha ufficializzato a sua volta DJ Buffonge, rimasto svincolato dopo tante stagioni giocate nel settore giovanile del Manchester United. Anche l'Entella piazza il suo colpo con Nicolò Buso, attaccante nipote del più famoso Renato (che ha giocato fra le altre con Juve e Fiorentina), arriva a Chiavari a titolo definitivo; nella passata stagione faceva parte della Primavera della Roma, che a sua volta lo aveva preso come dal Cesena, dopo il fallimento dei romagnoli.

Da segnalare anche l'importante rinnovo del difensore Brighenti, che ha firmato fino al 2022 con il Frosinone, mentre il Livorno ha ceduto in prestito Pasquale Maiorino alla Feralpisalò, il trequartista torna così in serie C nella ambiziosa squadra gardesana.