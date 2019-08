Oggi, 6 agosto, la Juventus ha avuto un'intensa giornata di lavoro. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamento e hanno proseguito la marcia di avvicinamento al match contro l'Atletico Madrid. Sabato 10 agosto, la Juve infatti giocherà a Stoccolma contro i colchoneros e Maurizio Sarri potrà vedere come procede la preparazione della sua squadra. L'obiettivo del tecnico è quello di capire se i suoi giocatori stanno apprendendo i suoi dettami tattici.

Per il match di sabato non si sa ancora se sarà a disposizione Aaron Ramsey. Per numero 8 juventino, oggi, è iniziato il parziale reinserimento in gruppo. Per la sfida contro l'Atletico Madrid, invece, potrebbe esserci Danilo che poco dopo le 18 è arrivato a Torino. Il brasiliano domani mattina verso le 8:30 sarà al JMedical per fare le visite mediche con i bianconeri. Intanto, questa mattina, la Juve ha presentato anche la terza maglia e tra i modelli che hanno indossato la nuova casacca c'era anche Paulo Dybala.

Dybala ha ripreso la preparazione alla Continassa

Questa mattina, la Juventus ha presentato la terza maglia per la stagione 2019/2020.

La nuova casacca è di colore azzurro con dettagli argentati. Il club bianconero ha svelato il Third kit sui suoi profili social e sul suo sito internet, tra i modelli scelti per indossare la nuova maglia ci sono Giorgio Chiellini, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino è molto chiacchierato in questi giorni visto che sembra in uscita dalla Juve.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

L'argentino da ieri ha ripreso la preparazione anche se la sua permanenza a Torino non è scontata. Perciò per sapere davvero se la Joya continuerà la sua avventura in bianconero bisognerà attendere la fine del mercato. Anche perché nel reparto avanzato della Juve solo Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi sarebbero certi della loro permanenza in bianconero. Mentre i vari Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Paulo Dybala sono in attesa di capire se lasceranno oppure no la Vecchia Signora. Perciò la presenza della Joya nei modelli che hanno presentato la terza maglia della stagione 2019/2020 di certo non spegne le voci di mercato.

Domani la Juve svolgerà una doppia seduta

Mercoledì, la Juve continuerà ad allenarsi alla Continassa e la squadra sarà in campo sia al mattino che al pomeriggio visto che è in programma una doppia seduta. Dunque, Maurizio Sarri sta facendo lavorare con grande intensità i suoi ragazzi. Il tecnico, in queste settimane, è stato impegnato solo sulla preparazione estiva e non ha lasciato praticamente mai il centro sportivo della Continassa.

Ieri sera, pero, si è concesso una serata speciale visto che sua moglie è passata a prenderlo alle 19:15 al JTC e insieme sono usciti dal cancello principale del quartier generale dei bianconeri.