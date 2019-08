La Juventus ha esordito ufficialmente in Serie A ieri sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, raccogliendo un'importante vittoria dopo un primo tempo giocato molto bene ed un secondo invece in cui ha subito un calo fisico dovuto anche al caldo. A decidere il match è stato Chiellini, che ha ribadito in rete un tiro di Alex Sandro.

La prima formazione schierata da Maurizio Sarri non ha visto la presenza dei nuovi acquisti arrivati in estate: De Ligt, Demiral, Buffon (Ramsey non è stato convocato perché in fase di recupero dall'infortunio) sono rimasti in panchina, mentre nel secondo tempo è stato schierato Rabiot al posto di Khedira.

Proprio il difensore centrale olandese De Ligt ha parlato al giornale olandese AD, sottolineando di aver sperato in un esordio e ovviamente avrebbe preferito giocare titolare sin dalla prima partita della stagione.

'E' stato inaspettato, ma ovviamente rispetto la decisione dell’allenatore'

Come ribadito al giornale olandese, la decisione di Sarri di non voler schierare De Ligt ha sorpreso anche il difensore, che avrebbe voluto giocare titolare.

Lo stesso però ci ha tenuto a ribadire di rispettare la decisione dell'allenatore, confermando di essere consapevole di avere davanti a lui una coppia di difensori (Bonucci e Chiellini) che è una delle migliori non solo in Italia ma anche a livello europeo.

De Ligt è consapevole che non è quindi del tutto scontato giocare al debutto e che dovrà conquistarsi il posto in questa stagione. Ha parlato poi dell'ambientamento a Torino, sottolineando come si stia godendo questo tempo di adattamento: inoltre prosegue lo studio della lingua italiana, ben cinque giorni a settimana infatti ha lezioni per cercare di imparare quanto prima la lingua e quindi potersi integrare alla grande nel gruppo.

Il mercato della Juventus

Nonostante gran parte delle trattative siano ormai già state definite, come ammesso da Paratici nel pre partita di Parma-Juventus, il mercato rimane aperto e non sono escluse novità per la rosa bianconera.

Si attendono novità su Rugani, per il quale dalla settimana prossima potrebbe riaprirsi la pista Roma, mentre Matuidi, come conferma anche l'agente del giocatore, vorrebbe rimanere a Torino.

Altra possibile cessione potrebbe riguardare Mandzukic, che potrebbe finire a Barcellona nello scambio che porterebbe il terzino sinistro Miranda alla Juventus. Anche Bentancur ed Emre Can potrebbero lasciare Torino.

Se fossero confermate alcune di queste cessioni, allora i bianconeri potrebbero decidere di investire su un altro acquisto per il settore avanzato. Il nome più chiacchierato resta Icardi, oramai fuori rosa all'Inter.