Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus ha concesso un po' di riposo ai suoi giocatori. I bianconeri, infatti, godranno di una domenica di relax. La Juve rientrerà alla Continassa lunedì per iniziare a preparare la partita contro il Napoli.

Domani, la squadra sarà al JTC nel pomeriggio e lo staff tecnico juventino comincerà a impartire i primi dettami in vista del match di sabato all'Allianz Stadium.

Maurizio Sarri, anche questa settimana, non scenderà in campo a causa della polmonite e contro il Napoli seguirà la partita da casa, esattamente come ha fatto ieri.

Per la partita contro i partenopei Douglas Costa non dovrebbe essere in dubbio. Il brasiliano, ieri, contro il Parma ha preso una botta alla caviglia e al momento la sua situazione non preoccuperebbe.

Sarri ieri ha seguito la partita da casa

Maurizio Sarri, ieri, non ha potuto fare il suo esordio in panchina a causa della polmonite.

Il tecnico ha seguito la sua Juventus dal divano di casa, ma si è mosso come se fosse stato al Tardini. Sarri guardava la partita in piedi e ha preso molti appunti. Dunque l'allenatore non era fisicamente accanto ai suoi ragazzi, ma di certo non ha fatto mancare le sue indicazioni visto che si sentiva costantemente con Marco Ianni, suo uomo di fiducia all'interno dello staff tecnico.

CR7 felice per la vittoria

Ieri, contro il Parma Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei giocatori più attivi della Juventus.

CR7 al Tardini era anche andato in gol, ma il Var gli ha annullato la rete a causa di un fuorigioco davvero millimetrico.

Comunque Cristiano Ronaldo è apparso sempre di più al centro delle manovre juventine e sicuramente starà già pensando alla prossima partita nella vorrà sbloccarsi e andare in gol. Al termine del match contro il Parma, il portoghese, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato la prestazione della sua Juve: "Grande inizio di stagione con tre punti".

Bonucci: 'Partire con il piede giusto era fondamentale'

Da lunedì pomeriggio, la Juventus inizierà a mettere nel mirino la sfida contro il Napoli. Per il match di sabato, sarà interessante capire se Maurizio Sarri farà qualche cambio di formazione oppure no. In particolare è possibile che in difesa possa trovare spazio Matthijs De Ligt, il quale però dovrà vincere la concorrenza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Il numero 19 juventino, con un post su Instagram, ha spiegato che la vittoria di ieri contro il Parma è stata davvero importante per la squadra: "Partire con il piede giusto era fondamentale", ha scritto Bonucci, che poi ha già messo nel mirino il prossimo match: "Ora continuiamo a crescere aspettando il debutto davanti ai nostri tifosi".