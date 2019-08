Sette giorni dopo il prezioso successo sul Liverpool, maturato al Murrayfield Stadium di Edimburgo, la formazione di mister Carlo Ancelotti affronta allo stadio Vélodrome il Marsiglia di Villas-Boas: il test amichevole sarà utile per valutare lo stato di forma dei partenopei, in vista poi della partenza per gli Stati Uniti, dove gli azzurri affronteranno il Barcellona in doppia sfida.

La vittoria sui Reds fa ben sperare, alla luce soprattutto delle interessanti indicazioni che lo stesso Ancelotti è riuscito a ricavare dal match di Edimburgo.

Il Napoli ha mostrato in campo buone trame di gioco e atteggiamento aggressivo: queste rappresentano armi non di poco conto a disposizione dello staff tecnico partenopeo, che mira a migliorare la propria posizione sia in campionato che in Europa, dove nel corso della passata stagione sono arrivate solamente delusioni.

Marsiglia-Napoli, le probabili formazioni

Il tecnico del Marsiglia, Villas-Boas, sarebbe intenzionato a schierare tra i pali Mandanda, Kamara e Caleta-Car, Sakai terzino destro e Amavi sinistro.

Luiz Gustavo e l'ex romanista Strootman agiranno sulla mediana. Sanson e Sarr esterni. Tamdem Germain d'attacco composto da Germain e Payet.

Ancelotti punta su Milik unica punta, con Callejon, Mertens e Insigne a supporto. Gaetano e Zielinski in mediana, mentre Manolas e Maksimovic centrali di difesa. Chiudono il reparto Di Lorenzo e Ghoulam terzini. Meret difende i pali della porta partenopea.