1' Subito ritmi alti

Inizia la partita!

Partita che inizierà tra poco

FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi. All. Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Rodri, David Silva, De Bruyne; Sané, Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

Eccoci qui al primo appuntamento stagionale inglese, si assegna la Supercoppa Inglese dove si affrontano il Liverpool e il Manchester City per un partita che sarà veramente appassionante nello spettacolo del nuovo stadio di Wembley alle ore 16.

Fa Community Shield, come arrivano e come hanno agito fino a questo momento nel mercato Liverpool e Manchester City

Il Liverpool reduce dalla brutta amichevole con il Napoli, come già annunciato dal mister Kloop non farà un grande mercato perchè hanno già speso negli scorsi anni, fino a questo momento è arrivato solo un giovane difensore Van Den Berg dal Pec Zwolle per soli 2 mln e conta sul rientro dei lungodegenti quali Brewster e sopratutto Alex Oxlade-Chamberlain che è stato fuori tutta la stagione, pedina importante.

Non ci sarà dall'inizio Manè per le fatiche della coppa d'Africa.

Il Manchester City nel pieno del mercato e reduce da una buona ICC, aspettando lo scambio che porterà Joao Cancelo nella città di Manchester e Danilo a Torino sponda Juventus, ha già acquistato il forte centrocampista Rodri per 70 milioni di euro dall'Atletico Madrid e anche il terzino sinistro Angelino dal PSV per 12 milioni di euro, oltre il terzo portiere Steffen per 8 milioni proveniente dal MLS.

#Dirette #Liverpool #ManchesterCity