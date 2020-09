Con qualche settimana di ritardo rispetto alla consuetudine, a causa della chiusura posticipata dei campionati e della lunga attesa da parte delle società delle disposizioni del Governo per la ripresa dei tornei, la Serie C riparte con la stagione 2020/21: al Massimino il Catania del neo tecnico Giuseppe Raffaele ospita la Paganese, che si appresta a disputare il quindicesimo campionato consecutivo in Lega Pro.

Dopo appena quattro giorni, gli etnei tornano nuovamente in campo: la prima uscita stagionale della compagine rossazzurra è coincisa con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta per mano del Notaresco, squadra che milita nel girone F di Serie D.

Il club abruzzese si impose in rimonta con il risultato di 2-1, in virtù delle reti siglate da Biondi, Speranza e Dos Santos. Per il Catania l'obiettivo è quello di centrare la promozione in Serie B, per questo motivo gli isolani vorranno assolutamente fare punti, non solo sfruttando il fattore campo ma anche perché la giustizia sportiva (TFN) ha inflitto alla compagine siciliana ben 4 punti di penalizzazione, a causa di stipendi non corrisposti nella parte finale della scorsa stagione.

La Paganese fa visita al Catania con un unico scopo: uscire indenni dal Massimino. La preparazione degli azzurrostellatia si è svolta in quel di Polla, comune della provincia di Salerno: gli uomini di Erra hanno disputato due allenamenti congiunti rispettivamente contro la Cavese, terminato con un successo di misura con rete di Diop, e contro la Salernitana, chiusosi con una sonora sconfitta degli azzurrostellati.

In seguito la squadra è rientrata in sede per poi effettuare sul campo di allenamento del Superga di Mercato S. Severino la restante parte della preparazione.

A dirigere l'incontro è stato designato il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino e Marco Carrelli, entrambi della sezione di Campobasso.

Il quarto ufficiale è il signor Antonino Costanza.

Convocati e probabile formazione di Catania-Paganese

Tra i padroni di casa non sono stati convocati Pinto (squalificato), Furlan Mazzarani, Curcio e Curiale. Il modulo scelto dal tecnico dovrebbe essere il 3-5-2 con Santurro tra i pali difesa composta da Noce, Silvestri e Claiton.

A centrocampo spazio a Vicente in cabina di regia, Calapai e Zanchi esterni, Biondi e Rosaia sulla mediana. Pecorino e Sarao chiudono il pacchetto offensivo.

Gli azzurrostellati di Erra sono costretti a rinunciare agli infortunati Campani, Diop, Mattia e Sirignano, nonché Scarpa infortunato: formazione da ridisegnare per i campani che dovrebbero optare per un modulo speculare. Fasan tra i pali, Sbampato, Schiavino e Cigagna in difesa. Bonavolontà nel ruolo di playmaker, Carotenuto e Squillace esterni, con Bramati e Gaeta a completare la mediana. Attacco composto da Isufaj e Guadagni.

Questa è la probabile formazione di Catania-Paganese, sfida valida per la prima giornata di andata del campionato di Serie C girone C (diretta su Blasting News a partire dalle ore 15.00):