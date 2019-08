Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino continua ad essere avvolto nel mistero visto che ci sono rumors contrastanti. C'è chi sostiene che possa decidere di restare a Milano pur restando fuori rosa e, dunque, accettando di stare fermo due anni senza giocare in attesa di andare in scadenza di contratto. C'è chi, invece, è certo che alla fine accetterà di lasciare il club nerazzurro vista la presa di posizione della società.

Su di lui ci sono sempre Napoli e Juventus senza trascurare la Roma che, però, potrebbe cercare di prendere l'ex capitano offrendo delle contropartite tecniche. In queste ultime ore il club partenopeo avrebbe sferrato un nuovo assalto.

Il Napoli ci riprova per Icardi

Il Napoli sarebbe pronto a tornare all'assalto per Mauro Icardi. L'Inter è sempre stata chiara con i club interessati, chiedendo per il cartellino del centravanti argentino almeno sessanta milioni di euro.

Una cifra importante per un giocatore ormai fuori dal progetto ma il cui valore non si discute. Ne è convinto anche il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che recentemente ha dichiarato di essere pronto a fare un pesante investimento per un attaccante che possa garantire più di venti gol a stagione. Identikit perfetto che potrebbe rispondere al nome di Maurito.

Le due società, comunque, avrebbero un accordo di massima ma il problema riguarda l'accordo con il classe 1993 che continua a far resistenza per non lasciare l'Inter.

Nella trattativa, inoltre, ci sarebbe un ostacolo importante che è quello dei diritti d'immagine. De Laurentiis è sempre molto attento a quest'aspetto ma, in quest'occasione, sarebbe pronto ad un ulteriore sacrificio pur di portare l'attaccante all'ombra del Vesuvio. L'ex capitano dell'Inter, infatti, da poco ha siglato con la Nike un contratto di otto anni. E il presidente azzurro avrebbe comunicato all’entourage del giocatore di essere disposto a lasciare al calciatore gli introiti del contratto che lo legano alla Nike in Argentina.

Svolta Lukaku

Inter che, intanto, potrebbe tornare su Romelu Lukaku. La trattativa con la Juventus che avrebbe visto uno scambio con Paulo Dybala, sembra essersi arenata per il rifiuto della Joya di trasferirsi in Inghilterra. Alla luce di ciò i nerazzurri sono pronti a presentare una nuova offerta al Manchester United per il centravanti belga, in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Settanta milioni di euro più bonus sarà l'ultima proposta per i Red Devils che potrebbero accettare per porre fine ad uno dei tormentoni di mercato.

Lukaku che ha già un'intesa di massima con il club meneghino per un contratto quinquennale a nove milioni di euro a stagione più bonus.