Quando tutto sembrava essere sul punto di concretizzarsi, uno degli scambi più attesi di quest'estate del Calciomercato è andato incontro ad un'improvvisa frenata che a questo punto avrebbe fatto saltare l'affare.

Come riporta Sky Sport, infatti, pare che il Manchester United abbia rinunciato a Paulo Dybala. Dunque, a pochi giorni dalla chiusura del mercato in entrata d'Oltremanica, il club inglese avrebbe detto stop alla trattativa con la Juventus che avrebbe dovuto portare a Torino Romelu Lukaku.

Ovviamente, il dietrofront dei Red Devils avrebbe riacceso le speranze dell'Inter di poter mettere le mani sul centravanti belga, obiettivo dichiarato dei nerazzurri per l'attacco.

Ragioni economiche e motivazioni

Fin da subito "La Joya" bianconera avrebbe manifestato uno scarso entusiasmo al pensiero di un ipotetico passaggio al Manchester United. Nonostante si tratti di uno dei club più blasonati al mondo, probabilmente sull'attaccante argentino ha inciso la percezione di approdare in una squadra in piena ricostruzione, reduce da un'annata fallimentare e priva di soddisfazioni e, soprattutto, orfana della grande visibilità garantita dalla Champions League.

Al contempo, sembra che l'ex Palermo sia ancora convinto di potersi imporre nella "sua" Juventus, nonostante l'agguerrita concorrenza presente nel reparto offensivo dei campioni d'Italia.

L'altra probabile ragione dello stop, non di poco conto, riguarderebbe l'ingaggio richiesto dal 25enne sudamericano. Fin dalle battute iniziali della trattativa, infatti, l'entourage di Dybala per dare il via libera all'approdo del calciatore all'Old Trafford avrebbe richiesto uno stipendio in linea con quello dei top-player della formazione britannica.

Inoltre ci sarebbero stati dei problemi anche sulla gestione dei diritti d'immagine.

E così, considerando tutti questi fattori, i dirigenti del Manchester United avrebbero capito che sarebbe stato a dir poco difficile arrivare ad una fumata bianca in tempi brevi. A questo punto, Paulo Dybala è atteso nelle prossime ore alla Continassa per iniziare finalmente la preparazione estiva.

Capitolo Lukaku

Saltato lo scambio Dybala-Lukaku, si sarebbero ridotte al lumicino le probabilità di vedere l'ariete belga in bianconero.

Potrebbe esserci ancora qualche chance legata ad un altro obiettivo dei "diavoli rossi" di Manchester, ovvero Mario Mandzukic. L'inserimento dell'attaccante croato nell'affare, però, potrebbe non essere sufficiente ad abbassare le altissime richieste economiche necessarie per far partire l'ex Everton.

Date le circostanze, il calciatore belga potrebbe avvicinarsi nuovamente all'Inter. Antonio Conte non ha mai nascosto il suo interesse per Lukaku, anche se negli ultimi giorni sembrava che ormai i nerazzurri avessero perso le speranze, con l'asse Torino-Manchester che si stava facendo sempre più caldo.

Il club milanese è alla ricerca di una punta di peso che non faccia rimpiangere il partente Mauro Icardi che, nonostante le difficoltà caratteriali, era indubbiamente infallibile in zona-goal. Intanto il tempo stringe alla luce dell'imminente chiusura del calciomercato inglese in entrata (il Manchester United, infatti, dovrebbe comunque avere il tempo per sostituire l'attaccante di Anversa) dunque l'Inter dovrà per forza di cose accelerare se vorrà trarre vantaggio dall'improvviso stop allo scambio Dybala-Lukaku.