Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto dal mistero. Quest'oggi il centravanti argentino tornerà ad allenarsi da solo alla Pinetina, dopo il week end trascorso con la moglie e agente, Wanda Nara. L'Inter ha deciso di tenerlo fuori dalla tournée in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan, per consentirgli di svolgere un lavoro specifico che gli permetta di ritornare in condizione.

Durante il ritiro a Lugano, infatti, il giocatore è apparso in ritardo di condizione. Il suo futuro, comunque, sarà lontano dai nerazzurri come affermato recentemente dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte. Un futuro che, però, sarà sempre in Italia visto che l'attaccante ha già rifiutato le offerte arrivate da Arsenal e Atletico Madrid.

Il Napoli ci prova

Si è parlato molto dell'interesse della Juventus per Mauro Icardi.

I bianconeri, però, non hanno mai avanzato una proposta ufficiale all'Inter avendo contatti solo con la moglie e agente di Maurito, Wanda Nara. Per questo motivo negli ultimi giorni c'è da registrare il forte inserimento nella trattativa del Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un attaccante, da affiancare a Milik, che possa garantire tra i venti e i trenta gol. Ad ammetterlo è stato proprio Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del club partenopeo ha sottolineato che preferirebbe investire il proprio tesoretto su un giocatore con le caratteristiche dell'argentino piuttosto che su James Rodriguez. Il colombiano, invece, è stato chiesto al Real Madrid solo in prestito con diritto di riscatto.

L'Inter valuta il suo ex capitano intorno ai sessanta milioni, cifra che il Napoli sembra disposto anche ad investire e che permetterebbe ai nerazzurri di realizzare una plusvalenza notevole essendo registrato a bilancio praticamente a zero.

La speranza di Wanda Nara

Il tormentone Mauro Icardi potrebbe anche risolversi nelle prossime settimane, probabilmente entro i prossimi dieci giorni, magari prima che l'Inter torni dalla tournée in Asia. Il Napoli è fortemente interessato e vorrebbe portare il centravanti argentino all'ombra del Vesuvio.

Intanto la moglie e agente dell'ex capitano nerazzurro, Wanda Nara, si sta godendo le vacanze a Ibiza (e nel week end è stata raggiunta anche da Maurito).

Durante la settimana la showgirl argentina è stata avvicinata da un tifoso del Napoli che gli avrebbe chiesto conferme sul possibile trasferimento del centravanti argentino in azzurro. La risposta è stata tutt'altro che evasiva visto che Wanda avrebbe risposto con un chiaro e deciso: "Speriamo" incrociando le dita. A dimostrazione che c'è la volontà di chiudere la questione quanto prima.