L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. In particolar modo a centrocampo ci sono stati e ci saranno ancora tanti cambiamenti. Sono arrivati Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari, mentre è andato via Radja Nainggolan, proprio nel club sardo. Il belga non sarà l'unico, comunque, a lasciare i nerazzurri. In uscita, in quel reparto, infatti, ci sono anche Joao Mario, che piace molto al Monaco e con il quale si discute di un possibile scambio, e Borja Valero.

I due non rientrerebbero nei piani del tecnico, Antonio Conte, che ha chiesto un rinforzo che possa alzare il tasso tecnico ma anche di esperienza internazionale in quel reparto.

Fiorentina su Borja Valero

Per Joao Mario si discute di un possibile trasferimento al Monaco e il fatto che la sua procura sia passata a Jorge Mendes, da sempre vicino alle vicende del club monegasco, potrebbe rappresentare un indizio importante.

Diverso, invece, il discorso relativo a Borja Valero, arrivato all'Inter nell'estate del 2017, voluto da Luciano Spalletti, e acquistato dalla Fiorentina per poco più di cinque milioni di euro. Lo spagnolo, dopo una prima stagione di alti e bassi, lo scorso anno è stato spesso relegato in panchina, venendo utilizzato soprattutto per far rifiatare Marcelo Brozovic.

L'arrivo di Stefano Sensi, però, rischia di chiudergli ulteriormente gli spazi e per questo sta prendendo quota l'ipotesi di una sua cessione.

Per Borja si parla di un possibile ritorno alla Fiorentina, essendo sempre molto legato a Firenze, tanto che la sua partenza suscitò anche una contestazione da parte dei tifosi viola nei confronti dei Della Valle. La squadra di Vincenzo Montella, tra l'altro, è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche da inserire in quella zona del campo.

La trattativa

Inter e Fiorentina starebbero discutendo del trasferimento a Firenze di Borja Valero da qualche settimana, anche se negli ultimi giorni si è entrati nel vivo della trattativa.

E le due società stanno discutendo di un possibile scambio che sistemi due problemi in uno. Se i viola, infatti, sono alla ricerca di un regista, i nerazzurri stanno cercando un esterno sinistro da regalare a Antonio Conte, dopo che questi ha bocciato in quel ruolo Ivan Perisic.

Da qui l'idea, rilanciata da varie testate fra le quali TuttoMercatoWeb, di inserire nella trattativa Cristiano Biraghi, il quale sarebbe importante anche in ottica liste, essendo un prodotto del vivaio nerazzurro.

Alla Fiorentina, molto probabilmente, andrebbe anche un piccolo conguaglio in denaro. Così la viola avrebbe il centrocampista che sta cercando, mentre l'Inter sistemerebbe la fascia e libererà un tassello in mezzo al campo da riempire seguendo le indicazioni del proprio tecnico.