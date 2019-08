Le operazioni di mercato in attacco sono ancora bloccate, con Mauro Icardi che sembra non volerne sapere di lasciare Milano, mentre la strada verso Lukaku si sarebbe fatta decisamente in salita dopo l'inserimento della Juventus, e nemmeno per Edin Dzeko si riesce a trovare la soluzione giusta con la Roma. L'Inter però, oltre ad essere alla ricerca di un centravanti, per completare l'organico a disposizione di Antonio Conte, dopo il passaggio di Nainggolan al Cagliari si sarebbe messa alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Al momento, infatti, la mediana può contare sui probabili titolari Brozovic, Sensi e Barella, mentre alle loro spalle ci sono Gagliardini e Vecino come subentranti. Leggendo questi nomi, si nota subito come in questo settore la rosa interista manchi di un giocatore di esperienza, quantità e qualità, e proprio per questo motivo Marotta e Ausilio si sarebbero messi a caccia dell'erede di Radja Nainggolan.

In queste ultime ore starebbe prendendo sempre più consistenza un nuovo obiettivo che risponderebbe al nome di Kevin Strootman. Il centrocampista olandese viene dato in uscita dal Marsiglia poiché, dopo la partenza di Rudi Garcia che l'aveva voluto fortemente con sé in Francia, il nuovo tecnico della compagine transalpina, Villas-Boas, pare non abbia alcuna intenzione di puntare su di lui. Dunque, a fronte della volontà della società di lasciar partire l'ex Roma, l'Inter starebbe sperando di poter ottenere un cospicuo sconto sul costo del cartellino della "lavatrice", puntando a non spendere più di 20 milioni di euro.

L'ostacolo, però, sarebbe legato all'ingaggio di Strootman, che attualmente percepisce 4,5 milioni di euro e ha un contratto di altri 4 anni con il Marsiglia.

Infine non bisogna dimenticare che, anche se si tratta di un giocatore di tutto rispetto, il mediano del Marsiglia negli ultimi anni è andato incontro a numerosi infortuni che ne hanno limitato fortemente le prestazioni in campo. E questo è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, giacché la società nerazzurra cerca un punto di riferimento costante per il suo centrocampo.

Rakitic e Vidal: l'Inter spera nei 'saldi' di Barcellona

Tra i candidati al dopo-Nainggolan continuerebbero ad esserci anche Arturo Vidal e Ivan Rakitic del Barcellona. Dopo aver acquistato il giovane e promettente Frenkie de Jong dall'Ajax per la "modica" cifra di 75 milioni di euro più 11 di bonus, i blaugrana non farebbero alcuna fatica a cedere uno tra il croato e il cileno, se non addirittura entrambi.

Si tratta di due profili che risulterebbero graditi ad Antonio Conte: questi, infatti, innanzitutto conosce molto bene Vidal, poiché negli anni in cui ha allenato la Juventus, è riuscito a far esprimere il 32enne cileno ai suoi massimi livelli. Al contempo non gli dispiacerebbe affatto l'alto tasso tecnico che gli garantirebbe Rakitic, al quale non dispiacerebbe trasferirsi nella squadra milanese dove ritroverebbe i suoi due connazionali Perisic e Brozovic.

In entrambi i casi, Marotta vorrebbe aspettare le battute finali del Calciomercato estivo, quando il Barcellona, pur di liberarsi di uno dei due centrocampisti, potrebbe accettare di praticare un cospicuo "sconto" sul prezzo dei relativi cartellini.