La Juventus, come è noto, è una società che lavora molto per il futuro ed in questo senso, l'investimento nell'under 23 è ulteriore dimostrazione di come i bianconeri vogliano puntare sui giovani da far crescere a Torino così da poterli lanciare in prima squadra. In questo Calciomercato estivo però si è notato come la dirigenza abbia voluto ringiovanire anche la prima squadra, investendo molto su giovani ventenni.

Basti vedere gli acquisti di De Ligt, classe 1999, quello di Demiral, classe 1998, Pellegrini (terzino del 1999 finito in prestito al Cagliari) e Rabiot, classe 1995. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da tuttojuve.com, la Juventus avrebbe individuato un altro giovane interessante che attualmente milita nel Barcellona: parliamo del terzino sinistro Miranda, protagonista dell'Europeo Under 19 con la nazionale spagnola e considerato uno dei prospetti principali del calcio europeo. I bianconeri vorrebbero investire sul giovane, magari promuovendolo come riserva di Alex Sandro ma secondo le ultime indiscrezioni, le condizioni della Juventus non sarebbero apprezzate dal Barcellona.

Juventus, i bianconeri offrono 15 milioni per Miranda

Secondo tuttojuve.com, la Juventus sarebbe pronta ad offrire 10 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il terzino sinistro del Barcellona Miranda. Il giocatore però è seguito anche dal Marsiglia del direttore sportivo Zubizarreta, ex portiere e dirigente della società catalana, proprio per questo la possibilità che il terzino spagnolo si possa trasferire in Francia è concreta.

Altro motivo che spingerebbe il Barcellona a preferire il trasferimento di Miranda al Marsiglia è il fatto che la società francese, nonostante offra il 30% in meno rispetto alla proposta bianconera, riserverebbe ai catalani un diritto di riacquisto. Come è noto infatti la Juventus non vuole questo diritto, non vorrebbe infatti ripetere l'errore fatto con il Real Madrid per Morata, quando la società spagnola riuscì a cedere la punta riservandosi un diritto di riacquisto (poi esercitato) sul giocatore.

Il mercato della Juventus

Se quindi Miranda rappresenta un acquisto di prospettiva che potrebbe diventare subito utile a Maurizio Sarri, l'esigenza principale però della dirigenza bianconera restano le cessioni e quindi alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. A rischio partenza sono Rugani, Matuidi e Mandzukic: il difensore centrale piace a Monaco e alla Roma mentre il nazionale francese potrebbe ritornare al Paris Saint Germain.

Infine la punta croata è apprezzata in Germania (piace a Borussia Dortmund e al Bayern Monaco) ma potrebbe rimanere in Italia: ci sarebbe infatti l'interesse del Milan alla ricerca di una punta di qualità e di esperienza internazionale.