La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, cercherà di sfoltire un po' la sua rosa. Infatti, Maurizio Sarri dovrebbe lasciar fuori alcuni dei suoi giocatori dalla lista Champions. Per questo motivo, Fabio Paratici cercherà di cedere un paio di calciatori anche se queste cessioni non saranno obbligatorie. Tra i nomi in uscita ci sarebbero anche quello di Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Con un paio di uscite in avanti non è da escludere che poi la Juve possa fare un tentativo per Mauro Icardi. Giorgio Chiellini, a "La Stampa" si è espresso proprio in merito ad un possibile approdo a Torino del bomber dell'Inter: "Icardi? Con tutto il rispetto, è Fantacalcio".

Chiellini parla anche di Dybala

Il mercato degli attaccanti terrà banco nei prossimi giorni e i nomi che potrebbero cambiare maglia potrebbero essere di tutto rispetto.

Al centro di alcuni rumors c'è anche Paulo Dybala. Del futuro del numero 10 juventino ne ha parlato anche Giorgio Chiellini sottolineando che lo vede tranquillo e sereno: "Paulo sta facendo bene, in allenamento è sereno e non c’è bisogno di miei consigli", ha dichiarato il Capitano della Juve che poi ha aggiunto che Dybala è grande e vaccinato e che fa parte del gioco essere al centro di voci di mercato e che i giocatori sono consapevoli della situazione in quanto sono professionisti.

Infine Chiellini ha anche parlato di Mauro Icardi il cui nome è spesso accostato alla Juventus. Il capitano bianconero ha etichettato come Fantacalcio un possibile approdo a Torino del bomber argentino sottolineando che i Campioni d'Italia hanno già ottimo attaccanti: "Abbiamo grandi attaccanti, pensiamo al nostro gruppo per restare compatto e aiutarci a vicenda in una stagione lunga".

Dybala colpito dall'affetto della gente

Paulo Dybala, ieri, è stato senza dubbio uno dei più acclamati in quel di Villar Perosa.

Il numero 10 juventino è stato solo secondo a Cristiano Ronaldo nell'applausometro del popolo bianconero. Il grande affetto della gente ha colpito molto Paulo Dybala che infatti al termine della partita ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus. La Joya ha utilizzato Twitter per mandare un bel messaggio proprio ai supporters: "Grazie tifosi bianconeri per questa splendida giornata in famiglia!".

Dunque Dybala, in questi giorni dove è al centro di molte voci di mercato può contare sul supporto in condizionato dei tifosi juventini che sperano ardentemente che il loro numero 10 possa restare ancora a Torino. Dybala, sabato sera 17 agosto, insieme ai suoi compagni sarà allo stadio Nereo Rocco per affrontare la Triestina e chissà se anche a Trieste la Joya riceverà l'amore del pubblico bianconero, la risposta la si avrà solo il 17 agosto ma quasi sicuramente sarà così visto che i fans della Vecchia Signora amano molto il giovane argentino che da alcuni anni porta con fierezza il numero 10 che fu di Del Piero.