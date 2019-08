La Juventus, in questi giorni, sarà impegnata soprattutto nel mercato delle uscite. Infatti, Fabio Paratici dovrà necessariamente sfoltire la risa. I nomi che al momento sembrano essere in uscita sarebbero quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e non è da escludere nemmeno Paulo Dybala. In attacco probabilmente saranno due i giocatori a dover lasciare Torino. La speranza dei tifosi juventini è che la Joya possa restare.

Se quello che sembra essere il progetto della Juve andrà a buon fine, ovvero cedere due attaccanti, a quel punto Fabio Paratici potrebbe pensare ad un ingresso nel reparto offensivo. A quel punto il nome individuato dai bianconeri da regalare a Maurizio Sarri sarebbe quello di Mauro Icardi. Dunque saranno settimane molto calde e la Juve spera di riuscire ad arrivare al suo intento di sfoltire la rosa e magari regalare un nuovo colpo al suo tecnico, con Mandzukic e Higuain che sembrano essere i due principali candidati a partire.

Rugani potrebbe andare alla Roma

La Juventus sta cercando di cedere alcuni giocatori perché la rosa è troppo numerosa. Uno dei calciatori da considerarsi in uscita è Daniele Rugani. Il difensore sarebbe finito nel mirino della Roma che cerca un nuovo centrale. La Juve e i giallorossi potrebbero parlare presto di Rugani e si starebbe cercando la formula giusta per il trasferimento. Al momento le parti starebbero pensando ad un prestito a 5 milioni con riscatto fissato a 25.

Adesso non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se la Juve cederà davvero Rugani. Ma i bianconeri e la Roma potrebbero anche discutere di Gonzalo Higuain. Il Pipita piace ai giallorossi che sarebbero disposti a prenderlo ma ad oggi il giocatore non ha aperto alla cessione. La Juve comunque spera di cedere sia Higuain che Mandzukic e poi potrebbe pensare di dare l'assalto a Icardi.

Mandzukic piacerebbe al Bayern Monaco

Nella lista dei partenti della Juventus figura anche il nome di Mario Mandzukic.

Il croato sarebbe sul mercato e i bianconeri starebbero cercando la giusta soluzione. Mandzukic potrebbe anche tornare al Bayern Monaco che potrebbe cercare un nuovo attaccante da inserire in rosa. Adesso resta da capire cosa succederà con Mandzukic che comunque non è l'unico nome in uscita. Infatti, anche Blaise Matuidi sarebbe uno dei candidati alla cessione. Il francese non sembra essere al centro dei pensieri di Maurizio Sarri che ultimamente avrebbe fatto sapere alla società di voler tenere Sami Khedira. Il tedesco, ormai, non sembra più sul mercato visto che il tecnico toscano lo apprezzerebbe parecchio e lo ritiene molto funzionale alla sua idea di gioco.

Dunque a meno di clamorose offerte, la Juve non dovrebbe privarsi di Sami Khedira.