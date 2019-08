Il mercato sta entrando nel rush finale e le prossime settimane saranno molto calde per la Juventus, Fabio Paratici deve necessariamente sfoltire la rosa bianconera. I nomi in uscita, secondo Sky Sport, sarebbero quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain. Paulo Dybala nei giorni scorsi è stato accostato al Paris Saint - Germain e all'Inter di Conte. In Francia addirittura si parlava di un interessamento della Juve per Neymar, i bianconeri avrebbero pensato ad una trattativa per il brasiliano inserendo il cartellino di Dybala.

O'Ney, però, quasi certamente verrà ceduto al Real Madrid o al Barcellona. Dunque, resta ancora da capire quale sarà il futuro della Joya. L'ipotesi scambio Icardi-Dybala con l'Inter non è tramontato. Il numero dieci bianconero vorrebbe conquistare a pieno la fiducia del neo-tecnico bianconero Maurizio Sarri. Oltre a Dybala, spera di restare alla Juve anche Gonzalo Higuain che nelle amichevoli pre-campionato ha dimostrato di essere in ottima forma.

Higuain non avrebbe aperto alla cessione

La Juventus, in queste settimane, sarà chiamata a risolvere alcune situazioni intricate a cominciare da quella legata al futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita è in uscita ma al momento non ha aperto in nessun modo ad una cessione. Dunque resta da capire cosa vorrà fare Paratici e se riuscirà a convincerlo ad andare altrove. Anche Mario Mandzukic sembra destinato alla cessione su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund.

Nella giornata di ieri la Juve avrebbe parlato del bomber croato anche con il Monaco. Il club monegasco è interessato soprattutto a Daniele Rugani e Blaise Matuidi, ma si è fatto anche il nome di Mario Mandzukic. La trattativa più calda però sarebbe quella per il difensore toscano che potrebbe davvero lasciare Torino. Poi resta sempre viva la suggestione di uno scambio fra Paulo Dybala e Mauro Icardi ma questa ipotesi al momento non sembra essere così concreta e magari potrebbe svilupparsi solo negli ultimissimi giorni di mercato.

Dybala un like che ha il sapore della conferma

La volontà del popolo juventino è quella di confermare Paulo Dybala. Infatti, se dipendesse dai tifosi della Juve la Joya non sarebbe minimamente sul mercato. I sostenitori juventini stanno testimoniando il loro affetto per Paulo Dybala in tutti i modi e spesso gli scrivono anche sui social per chiedergli di restare. Su Twitter un fans dell'argentino ha ricordato i numeri della Joya in bianconero e ha chiesto alla Vecchia Signora di non cederlo.

Questo tweet del supporters juventino ha ricevuto un like particolare ovvero quello dello stesso Paulo Dybala, questo like sembra essere una volta di più la conferma da parte del numero 10 della Juve di voler restare a Torino.