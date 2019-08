La Juventus prosegue la preparazione fisica, con gran parte del lavoro che in questo momento sta riguardando soprattutto la parte tattica. I nuovi dettami di Maurizio Sarri dovranno essere assimilati dalla rosa bianconera, considerando che oramai mancano poco più di venti giorni all'inizio della Serie A. L'esordio della Juventus è previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 contro il Parma fuori casa.

La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano: sarà importante pensare però anche alle cessioni, con il settore avanzato che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Se si dovesse concretizzare infatti lo scambio Dybala-Lukaku fra Juventus e Manchester United, come scrive il Corriere dello Sport, anche Higuain potrebbe lasciare Torino.

Juve, Higuain alla Roma se si concretizza scambio Dybala-Lukaku

Secondo il noto giornale sportivo romano, qualora si concretizzasse la trattativa fra Juventus e Manchester United che prevede lo scambio fra Dybala e Lukaku, probabile che Gonzalo Higuian possa lasciare i bianconeri. L'arrivo infatti di una prima punta chiuderebbe la possibilità della titolarità dell'argentino, e proprio per questo quest'ultimo potrebbe alla fine accettare l'offerta della Roma.

Come è noto infatti la società di Pallotta è da tempo interessata al giocatore, e potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per un prestito biennale ed un riscatto a prezzo definito per un investimento totale di 30 milioni di euro. Sarebbe poi a rischio anche la permanenza di Mandzukic a Torino: oltre a Dybala, il Manchester United sarebbe interessato anche alla punta croata. L'arrivo di Lukaku a Torino e le cessioni degli argentini e della punta croata potrebbero portare ad un ulteriore investimento per il settore avanzato da parte della Juventus.

Il mercato della Juventus

Non è quindi da escludere anche l'arrivo alla Juventus di Icardi: l'argentino come è noto avrebbe rifiutato le offerte di Napoli e Roma perché se mai dovesse lasciare Milano, lo farebbe solo per i bianconeri. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, la probabile maternità della moglie e procuratore dell'argentino Wanda Nara avrebbe portato Icardi ad evitare trasferimenti troppo lontani da Milano, ecco perché Torino potrebbe essere destinazione gradita.

Si attendono poi novità, in tema cessioni, riguardo Joao Cancelo: sarebbe infatti in via definizione la possibilità da parte del portoghese di trasferirsi al Manchester City. La Juventus infatti adesso potrebbe accettare la contropartita tecnica offerta dalla società inglese, ovvero il terzino destro Danilo.