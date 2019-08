Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Mauro Icardi è ancora l'obiettivo principale da portare alle pendici del Vesuvio, ma ora il Napoli starebbe provando a portare a casa il bomber tedesco Timo Werner. Dunque potrebbe essere l'attaccante 23enne del Lipsia il mister X da 30 gol che Ancelotti vorrebbe nel suo team. Infatti il tedesco ha una media gol pazzesca: 50 gol in 93 presenze in tre anni, cioè più di mezzo gol per gara.

Il Napoli avrebbe avviato i contatti con l'agente del calciatore per cercare di capire se ci sia la disponibilità a un trasferimento in Italia.

Il calciatore tedesco ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro, che è però valida solo per 10 club tra cui non figura il nome degli azzurri, ma quello dei maggior top club in Europa. Quindi già questo non sarebbe un buon punto di partenza per il patron Aurelio De Laurentiis.

Sembra però che dalla Germania non sia trapelata alcuna intenzione da parte del Lipsia di vendere il calciatore, a meno di offerte non troppo lontane dalla cifra richiesta per la clausola rescissoria.

Frattura insanabile tra Inter e Icardi

Alla luce della frattura ormai insanabile tra Icardi e l'Inter, il club di De Laurentiis vuole provare ad affondare nuovamente il colpo, visto e considerato che la Juventus (prima scelta di Icardi) ha ormai puntato sul belga Lukaku.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Calciomercato

Se da un lato c'è il calciatore sudamericano che vorrebbe rimanere un altro anno a Milano per motivi familiari, dall'altro c'è l'Inter che, nell'ennesimo vertice di mercato di ieri, ha continuato a ribadire che l'argentino è fuori da ogni progetto del club. Vista tutta la situazione, il cerchio intorno all'attaccante si restringe sempre di più e il Napoli vuole provare a beffare la Roma, altro club interessato all'attaccante.

Maurito sta ovviamente iniziando sempre più a guardarsi intorno, visto che il suo club vuole liberarsi di lui al più presto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i partenopei sarebbero disposti a mettere sul piatto un'offerta davvero molto allettante. Un contratto con uno stipendio da 7 milioni netti più bonus. Una proposta davvero notevole se consideriamo che, al momento, il marito di Wanda Nara percepisce circa 5 milioni di euro.

Difficile per i due coniugi non prendere in considerazione questa offerta, ma Icardi e la moglie vogliono valutarne anche altre. Proprio per questo motivo il Napoli si guarda intorno e avrebbe un piano B chiamato Timo Werner. Ora la palla passa al patron azzurro che dovrà presentare al Lipsia un offerta irrinunciabile per portare a casa il fuoriclasse tedesco.