Questa mattina la Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle di rientro da Seoul. Appena tornati i giocatori bianconeri hanno ricevuto da Maurizio Sarri una bella notizia, visto che il tecnico ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di vacanza e la ripresa è fissata per martedì 30 luglio. Quando la Juve si ritroverà alla Continassa per gli allenamenti la preparazione entrerà sempre più nel vivo: Sarri vorrà sfruttare le prossime settimane per lavorare soprattutto sulla tattica.

Inoltre, il tecnico ritroverà i sudamericani, visto che il 29 rientreranno Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur che ovviamente dal 30 inizieranno a faticare con i compagni.

Sarri da martedì lavorerà intensamente al JTC

Le prossime settimane saranno molto intense per la Juventus. Infatti, da martedì i bianconeri riprenderanno ad allenarsi alla Continassa e Maurizio Sarri intensificherà il lavoro soprattutto a livello tattico.

Il tecnico punterà a far assimilare i propri schemi ai suoi giocatori e finalmente il gruppo sarà praticamente al completo, visto che rientreranno i sudamericani e si aggiungeranno anche i giocatori che non sono stati in tournée. Sarri ritroverà probabilmente Douglas Costa e forse anche Aaron Ramsey, ma si potrà avvalere anche di Kean e Pellegrini. Gli ultimi a rientrare saranno Alex Sandro e Paulo Dybala che sono attesi il 5 agosto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

La Joya pero starebbe pensando anche di anticipare il proprio rientro per parlare proprio con il tecnico juventino.

Dunque dal 30 luglio, la Juve sarà al lavoro alla Continassa e ci rimarrà fino alla vigilia del 10 agosto, giorno in cui ci sarà la sfida contro l'Atletico Madrid, a Solna in Svezia. Contro gli spagnoli si vedrà qualcosa in più sul gioco della Juve e si capirà se la squadra avrà assimilato ancora meglio i dettami tattici di Sarri.

All'interno della Continassa i Campioni d'Italia lavoreranno sul 4-3-3 visto in tournée, ma non è da escludere nemmeno che l'allenatore faccia qualche prova anche di 4-3-1-2, con Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi che potrebbero agire come trequartisti alle spalle di Cristiano Ronaldo e di un'altra punta. Tra le linee potrebbe essere utilizzato anche Paulo Dybala, ma su di lui resterebbe qualche dubbio legato al suo futuro.

Bianconeri in vacanza

Dopo la tournée estiva, i giocatori della Juventus potranno beneficiare di alcuni giorni di riposo. Questo breve periodo di relax servirà ai bianconeri per smaltire le fatiche della tournée asiatica. Al loro rientro in Italia, molti giocatori hanno lasciato Torino per andare un po' a rilassarsi, anche perché alla ripresa degli allenamenti si ricomincerà a faticare sodo per preparare le amichevoli contro l'Atletico Madrid e il tradizionale vernissage di Villar Perosa.

Il classico test in famiglia è in programma il 14 agosto: da lì in poi sarà countdown verso la prima partita di campionato.

Intanto Lunedì la Juve conoscerà il calendario della prossima serie A che sarà sorteggiato appunto proprio il 29 luglio.