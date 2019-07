La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che in cui ha raccolto una sconfitta (3 a 2 contro il Tottenham) una vittoria (ai rigori contro l'Inter) ed un pareggio (3 a 3 contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud). La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri.

La necessità principale però resta quella di piazzare gli esuberi sul mercato, considerando che la rosa conta 27 giocatori. Come è noto Paratici è stato di recente in Inghilterra, per parlare con Aston Villa, Wolverhampton ed Everton rispettivamente per le possibili cessioni di Perin, Khedira e Kean. Gli altri possibili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic.

A proposito del Pipita, la sua volontà è evidente: rimanere alla Juventus per giocarsi tutte le carte nella rosa bianconera. L'affetto dei tifosi e la presenza di Sarri sono fattori importanti per la scelta dell'argentino, nonostante la volontà della Juventus sembrerebbe quella di cederlo (l'assegnazione del numero 21 ne sarebbe la dimostrazione). Il giocatore avrebbe definito anche l'affitto di una casa a Torino, segno evidente che vuole restare nel capoluogo piemontese.

Ci sarebbe sempre l'interesse della Roma sul Pipita

Higuain avrebbe dunque preso casa in affitto a Torino, esattamente in Via Vela, costo di affitto mensile 12 mila euro. Il giocatore avrebbe incaricato il fratello procuratore per trovare la sua nuova abitazione, perché la volontà è evidente, rimanere a Torino e diventare una delle punte di riferimento della Juventus per la prossima stagione. Resta allo stesso modo evidente, però, l'interesse della Roma che vorrebbe offrire alla Juventus un prestito biennale oneroso con un diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. In tal caso però l'argentino dovrebbe rinnovare di un altro anno il contratto, essendo l'attuale in scadenza nel 2021.

Anche Mandzukic e Kean in uscita

Come dicevamo, la volontà della Juventus sarebbe quella di vendere Higuain, anche per il pesante ingaggio che percepisce. Anche Mandzukic e Kean sono a rischio cessione, l'idea della dirigenza sarebbe quella di ricavare dalle loro cessioni almeno 50 milioni di euro, ma vorrebbe riservarsi Kean il diritto di riacquisto. Per quanto riguarda gli acquisti, potrebbero esserci importanti novità a breve sulla situazione Icardi e su quella di Chiesa: l'argentino è oramai fuori rosa all'Inter ed interesserebbe alla Juventus, così come piace e molto il centrocampista offensivo della Fiorentina che vuole lasciare la società toscana.