La Juventus prosegue la preparazione fisica, in attesa del match amichevole di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, previsto sabato 10 agosto alle ore 18:05. Sarà occasione per vedere soprattutto i nuovi e secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare qualche minuto anche il nuovo arrivo Ramsey, che sembrerebbe quindi aver recuperato dall'infortunio di fine stagione con l'Arsenal.

La dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e l'esigenza principale resta alleggerire una rosa ricca di giocatori. Inoltre le partenze serviranno anche per sistemare il bilancio, dopo gli ingenti investimenti di luglio. L'idea della dirigenza è quella di raccogliere quel tesoretto utile per cercare di acquistare giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Come scrive La Repubblica, le partenze di Audero, Orsolini, Sturaro, Cerri, Favilli, Rogerio e Mancuso, insieme a quella di Kean all'Everton per 30 milioni di euro, sono già una buona base per ricavare quel tesoretto, ma sono previste altre partenze.

La dirigenza poi potrebbe investire su Federico Chiesa, valutato 80 milioni di euro. Secondo 'Repubblica', infatti, se la Juventus si presenterà con quella somma dalla Fiorentina, difficilmente il presidente della società toscana dirà di no.

Juventus, dalle cessioni i soldi per Chiesa

Secondo il noto giornale, la Juventus sarebbe pronta ad investire 80 milioni di euro per Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Soldi che arriverebbero, oltre che dalle cessioni dei giocatori prima menzionati, anche da altri giocatori in procinto di lasciare la Juventus. Parliamo di Mandzukic, Perin, Khedira e Matuidi. A proposito della punta croata, potrebbe essere acquistato dal Manchester United in caso di cessione di Lukaku (alla Juventus o all'Inter) mentre il portiere ex Genoa, dopo il trasferimento saltato al Benfica, interessa sia in Inghilterra (all'Aston Villa, ma il mercato inglese chiude l'8 agosto) che al Monaco.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società francese potrebbe presentare un'offerta per un prestito di 3 milioni e un diritto di riscatto per 13 milioni di euro.

Le possibili cessioni a centrocampo

Anche a centrocampo potrebbero esserci due importanti partenze, dopo gli arrivi di Ramsey e di Rabiot: Khedira interessa all'Arsenal, il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Juventus anche se potrebbe chiedere una buonuscita ai bianconeri.

Per quanto riguarda invece Matuidi, il nazionale francese piace a Manchester United e Paris Saint Germain. In quest'ultimo caso sarebbe un ritorno, lo vorrebbe proprio il nuovo direttore tecnico della società francese, Leonardo.