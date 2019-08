La Juventus è pronta a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Sarà però dapprima necessario cedere alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio, dopo gli ingenti investimenti (circa 100 milioni di euro) soprattutto per arrivare al difensore centrale ex Ajax De Ligt. Dopo Spinazzola, è in via di definizione il passaggio di Kean all'Everton, che dovrebbe trasferirsi alla società inglese per circa 30 milioni di euro più bonus.

Altri possibili partenti sono Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Dybala. Proprio gli ultimi due potrebbero essere inseriti come possibile contropartita tecnica per arrivare alla punta belga del Manchester United Lukaku. Come è noto infatti, la Juventus starebbe lavorando prima di tutto allo scambio fra il belga e l'argentino, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate da tuttomercatoweb, potrebbe essere inserito nella trattativa anche Mandzukic.

Il croato apprezzerebbe un'eventuale cessione al Manchester United. Si attendono novità a riguardo, ma sarà molto importante l'incontro fra Dybala e la dirigenza bianconera, che potrebbe avvenire giovedì sera 1 agosto.

Juventus, Dybala e Mandzukic per arrivare a Lukaku

Secondo il noto sito sportivo tuttojuve.com, la Juventus potrebbe decidere di inserire anche Mandzukic (oltre a Dybala) per arrivare alla punta belga del Manchester United Romelu Lukaku.

La punta croata non rappresenta infatti il giocatore ideale per il gioco di Sarri, e l'idea è quella di piazzarlo sul mercato insieme all'argentino. Ovviamente, in caso di definizione della trattativa, la Juventus dovrà ricevere un'ulteriore offerta cash oltre al cartellino di Romelu Lukaku. Sempre per quanto riguarda il settore avanzato, sarebbe a rischio anche la permanenza di Higuain, che piace alla Roma.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, anche Higuain potrebbe lasciare Torino, ma il giocatore ha più volte sottolineato la volontà di rimanere a Torino e giocarsi le carte con un tecnico che ha sempre dimostrato fiducia all'argentino. Si attendono novità anche dal fronte centrocampo, con Khedira e Matuidi che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Soprattutto per il francese, l'esigenza è quella di poter giocare titolare, considerando che il prossimo anno si giocano gli Europei 2020.

Il nazionale francese interessa al Paris Saint Germain, sarebbe quindi un ritorno per Matuidi. Per quanto riguarda invece il tedesco, interessa in Inghilterra (piace a Wolverhampton e Arsenal) ma ci sarebbe anche la Fiorentina che potrebbe fare un'offerta per l'ex nazionale tedesco.