Dopo gli affari Hazard-Real Madrid, Griezmann-Barcellona e De Ligt-Juventus, il mese di agosto potrebbe regalare altre grandi novità dal punto di vista del Calciomercato. Si attendono infatti notizie sul fronte Pogba, che ha chiesto la cessione al Manchester United ma che la società inglese vorrebbe tenere, e soprattutto da Neymar. Il centrocampista offensivo brasiliano ha dichiarato di voler lasciare il Paris Saint Germain, e secondo le ultime indiscrezioni, il papà procuratore vorrebbe parlare con alcune società europee per sondare la disponibilità per un suo eventuale acquisto.

Un incontro potrebbe avvenire anche con la Juventus, in quanto i bianconeri sarebbe la destinazione apprezzata dal brasiliano. Le ultime voci che arrivano dalla Spagna, in particolar modo dal Mundo Deportivo, sembrerebbero confermare la volontà da parte dei bianconeri di poter investire sul centrocampista offensivo brasiliano, inserendo magari qualche contropartita tecnica per diminuire l'offerta cash al Paris Saint Germain.

Juventus, Dybala e Matuidi per arrivare a Neymar

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, la Juventus potrebbe investire su Neymar, magari inserendo due contropartite tecniche che piacciono al Paris Saint Germain. I giocatori che potrebbero trasferirsi alla società francese sono Matuidi, in uscita dalla Juventus, e Dybala, che piace al direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo. Il brasiliano è valutato almeno 200 milioni di euro, mentre Dybala circa 100 milioni e Matuidi intorno ai 25-30.

In tal caso quindi, qualora l'offerta dovesse concretizzarsi, i bianconeri dovrebbero inserire almeno 70 milioni di euro oltre ai cartellini dei giocatori. Ovviamente parliamo di un'indiscrezione, che non trova conferme in Italia. La Juventus, fra l'altro, dovrà dapprima pensare a cedere prima di investire su ulteriori acquisti. Attualmente infatti la spesa di mercato dei bianconeri è di circa 100 milioni di euro, mentre l'unica cessione è quella di Spinazzola alla Roma, dalla quale la Juventus ha ricavato circa 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo l'esigenza principale dei bianconeri è cedere: gli indiziati a lasciare la Juventus, oltre ai già menzionati Matuidi e Dybala, sono Joao Cancelo, Khedira, Mandzukic e Kean. Il portoghese piace al Manchester City, che potrebbe investire anche 60 milioni di euro per il terzino bianconero. Il tedesco invece interessa al Fenerbahce e ad alcune società tedesche (valutazione della Juventus 10 milioni di euro), mentre la punta croata potrebbe decidere di accettare l'offerta del Borussia Dortmund oppure quella di alcune società cinesi che potrebbero ricoprirlo d'oro.

Anche l'Everton potrebbe investire sul croato, anche se la società inglese preferirebbe acquistare Kean, valutato 35 milioni di euro dalla Juventus. In tal caso però i bianconeri vorrebbero riservarsi il diritto di riacquisto.