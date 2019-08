La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con il lavoro che si sta concentrando maggiormente sulla parte tattica e su quella atletica. La dirigenza continua a lavorare sul mercato e, a tal riguardo, alcuni progetti sarebbero saltati come, ad esempio, lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United. Resterebbe, però, la volontà bianconera di cedere l'argentino, non ritenuto forse la punta ideale per il gioco di Maurizio Sarri.

Sul futuro del 10 bianconero ha avuto modo di parlare la nota giornalista Claudia Garcia, che, a Domenica Sportiva Estate, ha detto la sua sulla probabile destinazione di Dybala. Ha dichiarato che, nonostante il trasferimento dell'argentino al Manchester United sembrerebbe saltato, la società inglese potrebbe comunque acquistare una punta bianconera, ed il principale indiziato sarebbe Mario Mandzukic.

Se infatti lo United cederà Lukaku (Juventus ed Inter restano le principali interessate), la società inglese potrebbe decidere di andare al 'risparmio' ed investire sulla punta croata della Juventus, anche perché di recente lo United ha acquistato l'oneroso difensore del Leicester Maguire (per circa 85 milioni di euro). Riguardo al futuro di Dybala, l'argentino potrebbe trasferirsi in Francia.

Garcia: 'Paris Saint Germain possibile meta per Dybala'

Secondo la nota giornalista portoghese Claudia Garcia, l'argentino della Juventus Dybala alla fine potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.

Come è noto infatti è in uscita dalla società francese Neymar, che ha chiesto la cessione. Il brasiliano potrebbe finire al Barcellona (che spera che il Paris Saint Germain lo ceda in prestito) e proprio per questo la società francese cerca un sostituto di qualità. Il 10 bianconero potrebbe rappresentare quindi un'ottima opportunità di mercato per il Paris Saint Germain, e con i soldi ricavati, come sottolinea la giornalista portoghese, la Juventus potrebbe investire sulla punta Icardi, oramai fuori rosa all'Inter.

Il mercato della Juventus

In caso di cessione di Dybala e di Mandzukic e con la definizione del trasferimento di Cancelo al City per 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, la Juventus potrebbe incassare un discreto tesoretto da investire sul mercato. Come dichiarato dalla giornalista Claudia Garcia, Icardi potrebbe essere il giocatore ideale per il gioco di Sarri ma non è da escludere, come scrive Tuttosport, che la Juventus possa investire su Pogba, in uscita dal Manchester United.

Secondo il noto giornale sportivo torinese infatti, i bianconeri potrebbero girare Dybala, Mandzukic e Matuidi per arrivare al nazionale francese, che avrebbe espresso apprezzamento per un eventuale ritorno alla Juventus.